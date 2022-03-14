Вы знаете нуждающуюся в помощи семью с больным ребенком? Детский фонд готов помочь

Основная акция Детского фонда в этом году «Помоги найти нуждающихся» направлена ​​на поиск нуждающихся.

«Каждый день мы взаимодействуем с семьями, в которых растут особенные дети, и знаем, как трудно просить о помощи, и довольно часто слышим, что семьи не решаются сделать это, потому что думают, что кто-то другой находится в еще большей беде. Иногда думают, что обратится за помощью очень сложно, и семьи просто не имеют сил на это. Довольно распространено мнение, что помогают только тем, чей доход ниже прожиточного минимума», - говорят в фонде.

«Мы пытались как-то сами справиться, потому что Детский фонд не может помочь всем — в первую очередь нуждаются дети для которых это вопрос жизни и смерти», - объяснила одна семья, почему она не обратилась в Детский фонд ранее.

Детский фонд обращается к общественности с призывом помочь им найти тех, кто по какой-то причине еще сам не обратился в Детский фонд за помощью.

По словам руководителя службы поддержки Детского фонда Клиники ТУ Эвели Ильвес, для получения помощи от фонда необязательно быть семьей за чертой бедности или подтверждать ежедневные расходы чеками: «Нам не нужно доказывать, что содержание ребенка с болезнью сопровождается большими расходами. Мы также знаем, что родитель, воспитывающий больного ребенка, при возвращении на работу даже с частичной занятостью, лишается пособия попечительству. Это крайне несправедливо и вытесняет из общества родителей, воспитывающих особенных детей!»

Детский фонд оплачивает расходы нуждающегося ребенка непосредственно поставщику услуг, родитель не должен беспокоиться об этих расходах или документах.

Детский фонд Клиники ТУ помогает в год более 500 детям с разными потребностями. Однако известно, что детей, нуждающихся в помощи, гораздо больше.

«Если вы или кто-то из ваших друзей, родственников или знакомых, а также, например, новый сосед, оказались в такой ситуации, смело обращайтесь в Детский фонд. Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами! Помогите нам помогать!», - обращается Детский фонд к общественности.