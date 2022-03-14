«Яхту Медведева» могут конфисковать в Финляндии. Накануне войны ее пытались спасти от санкций

«Сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, каким образом этому давлению противостоять», - так говорил бывший премьер Дмитрий Медведев 21 февраля на заседании Совета безопасности России 21 февраля.

На том заседании, которое, вопреки обыкновению, было показано почти полностью по телевидению, Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза, однозначно высказался за признание ДНР и ЛНР.

Через три дня после этого Россия начала войну с Украиной*. Знал ли Медведев, что решение о признании двух самопровозглашенных республик приведет к полномасштабным боевым действиям, пока неизвестно.

Но зато известно, что в день начала войны в компании, на которую записана так называемая «яхта Медведева», сменился собственник.

Би-би-си выясняла, зачем это могло быть сделано.

Что такое «яхта Медведева»

Осенью 2021 года яхта «Фотиния» вышла под российским флагом из Санкт-Петербурга, пересекла Финский залив и зашла в бухту финского города Котка. Здесь, в специальном эллинге Kotka Yacht Store, она хранится каждую зиму уже несколько лет.

Однако теперь ее зимовка может затянуться. Через несколько дней после начала войны ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционные списки - как раз за то, что экс-премьер голосовал за признание ДНР и ЛНР.

После этого европейские чиновники стали искать возможное имущество лиц, попавших под санкции. Так они вышли на яхту «Фотиния», стоящую в эллинге в Котке, написала финская газета Helsinki Sanomat. Сейчас финские и европейские чиновники проверяют, как она связана с экс-премьером России.

«Яхтой Медведева» это судно назвал Алексей Навальный в знаменитом расследовании «Он вам не Димон». Собственно, Фотиния - это русскоязычный вариант имени Светлана. Именно так зовут супругу экс-премьера. Стоимость яхты на момент покупки составляла около 11 млн долларов.

Пока финские правоохранительные органы идут по стопам Навального, «Фотиния» остается в эллинге, выделяясь среди других яхт своими размерами: 32 метра в длину и семь - в ширину. Один из руководителей эллинга, Хейкки Куокка, пустил внутрь журналистов финского портала Yle и показал им судно.