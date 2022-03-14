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«Пока не понимаем, что делать дальше»: беженцы в Эстонии пытаются вернуться к жизни

Арвед Брейдакс
«Пока не понимаем, что делать дальше»: беженцы в Эстонии пытаются вернуться к жизни
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В среду в Выру приют получили украинские беженцы. На фото: Юра, дети Даша, Аня и Ангелина, а также Антонина и Ольга.
В среду в Выру приют получили украинские беженцы. На фото: Юра, дети Даша, Аня и Ангелина, а также Антонина и Ольга. Фото: Arved Breidaks

Украинские военные беженцы, нашедшие приют в трехкомнатной квартире в Выру, восстанавливаются после пережитых потрясений, до слез благодарны жителям Эстонии за помощь и надеются как-то продолжать жить дальше.

«Нам здесь очень хорошо. Спасибо людям, которые нам помогают. Эстонцы очень отзывчивые и очень тепло относятся к нам», — говорит Антонина, учительница из Одессы.

В этой трехкомнатной квартире нашли временное пристанище представители трех семей: Тоня и Ольга с дочерьми и 17-летний Юра, который пока здесь один. Их связывает общая судьба - быть военными беженцами.

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