Украинские военные беженцы, нашедшие приют в трехкомнатной квартире в Выру, восстанавливаются после пережитых потрясений, до слез благодарны жителям Эстонии за помощь и надеются как-то продолжать жить дальше.
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«Пока не понимаем, что делать дальше»: беженцы в Эстонии пытаются вернуться к жизни
«Пока не понимаем, что делать дальше»: беженцы в Эстонии пытаются вернуться к жизни
«Нам здесь очень хорошо. Спасибо людям, которые нам помогают. Эстонцы очень отзывчивые и очень тепло относятся к нам», — говорит Антонина, учительница из Одессы.