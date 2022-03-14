Гонщики Формулы-1 назвали трассы, которые они хотели бы видеть вместо Сочи

Финский пилот Валттери Боттас болеет за то, чтобы Формула-1 оказалась в его родной стране, поскольку недавно в Финляндии появился новый трек, созданный для MotoGP, что говорит о том, что на его родине готовы развиваться в сфере автоспорта.

Эстебан Окон проголосовал за новую трассу в США, а немецкие гонщики Мик Шумахер и Себастьян Феттель выступили за возвращение гонки на «Нюрбургринге».

Шарль Леклер выступил за проведение Гран-при в Макао (Китай), хотя, по его мнению, шансы на это невелики. Он также призвал обратить внимание на Африку: