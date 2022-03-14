Что нужно иметь дома, чтобы продержаться неделю без помощи? Спасатели показали необходимые приборы и продукты

Когда что-то случается, в первые дни все службы заняты

Набор сформировали по опыту чрезвычайных ситуаций, которые уже были в Эстонии - шторма, сильные снегопады и отключение электроэнергии в результате них. Исходя из этого и возник срок в семь дней.

“Мы думаем, что за семь дней спасательные службы и государства справятся, уладят экстренную ситуацию”, - сказал Янно Вооль.

“Важно понимать, почему семь дней - если происходит что-то критичное, какая-то непредвиденная ситуация, критичны именно первые дни, - добавил Денис Душкин. - Семь дней - это, в какой-то мере, с запасом. Особенно важны первый, второй, третий и так далее дни. Когда что-то происходит, все экстренные службы, государство, самоуправления заняты разрешением этой ситуации. Потом уже налаживаются процессы, поэтому очень важно иметь хотя бы на первые дни что-то, чтобы справиться. В первые дни, с большой степенью вероятности, будет тяжело, потому что все будут заняты”.

В случае наступления чрезвычайной ситуации, которой ранее не было, спасатели советуют выполнять распоряжения властей. Если случится выброс аммиака, нельзя будет заранее знать, в какую сторону будет дуть ветер, и кому нельзя открывать окна. Также в случае военной угрозы, нельзя заранее точно знать, что именно случится, нужно будет эвакуироваться или спускаться в подвал. Действовать нужно будет, исходя из ситуации.

Янно Вооль отметил также, что жителям частного дома во многом проще, а в многоэтажках в случае чрезвычайной ситуации нужно поддерживать связь между соседями - может быть, не все могут справиться без помощи:

“Может быть, есть бабушка, к которой социальный работник ходит два раза в неделю? Все-таки надо знать, как живут соседи, знать их номера телефонов. Если что-то случится, можно информацию передавать дальше. И товарищества, конечно, должны заниматься этим”.

Понимание происходящего и оборудование для автономности

Янно Вооль сказал, что рекомендуемый набор можно разделить на две части - питание и оборудование.

“Самая важная вещь - это информация. Люди хотят получать информацию - что случилось, почему у нас электричества нет и так далее”, - отметил Янно Вооль.

Для этого он советует иметь дома радиоприемник на батарейках. Даже в случае полного отключения электричества, на собственных генераторах продолжат работать две радиостанции в Эстонии - Vikerraadio на эстонском языке (в нарвском регионе - 104,7 МГц) и Радио-4 на русском языке (в нарвском регионе - 100,9 Мгц).

Спасатель советует, покупая радио, убедиться, что эти диапазоны на нем есть, потому что иногда встречаются приемники, которые не работают на этих частотах. Есть очень полезные приборы, которые могут совмещать в себе приемник, фонарик, солнечную батарею, пауэрбанк для зарядки мобильного телефона, который можно также заряжать, вручную вращая специальную ручку. Все эти приспособления бывают и в виде отдельных приборов.