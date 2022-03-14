Советник бюро профилактики Спасательного департамента Янно Вооль и начальник нарвской спасательной команды Денис Душкин устроили в Нарве презентацию примерного набора приборов и продуктов, которых достаточно, чтобы один человек мог прожить у себя дома неделю без привычных удобств.
Что нужно иметь дома, чтобы продержаться неделю без помощи? Спасатели показали необходимые приборы и продукты
Когда что-то случается, в первые дни все службы заняты
Набор сформировали по опыту чрезвычайных ситуаций, которые уже были в Эстонии - шторма, сильные снегопады и отключение электроэнергии в результате них. Исходя из этого и возник срок в семь дней.
“Мы думаем, что за семь дней спасательные службы и государства справятся, уладят экстренную ситуацию”, - сказал Янно Вооль.
“Важно понимать, почему семь дней - если происходит что-то критичное, какая-то непредвиденная ситуация, критичны именно первые дни, - добавил Денис Душкин. - Семь дней - это, в какой-то мере, с запасом. Особенно важны первый, второй, третий и так далее дни. Когда что-то происходит, все экстренные службы, государство, самоуправления заняты разрешением этой ситуации. Потом уже налаживаются процессы, поэтому очень важно иметь хотя бы на первые дни что-то, чтобы справиться. В первые дни, с большой степенью вероятности, будет тяжело, потому что все будут заняты”.
В случае наступления чрезвычайной ситуации, которой ранее не было, спасатели советуют выполнять распоряжения властей. Если случится выброс аммиака, нельзя будет заранее знать, в какую сторону будет дуть ветер, и кому нельзя открывать окна. Также в случае военной угрозы, нельзя заранее точно знать, что именно случится, нужно будет эвакуироваться или спускаться в подвал. Действовать нужно будет, исходя из ситуации.
Янно Вооль отметил также, что жителям частного дома во многом проще, а в многоэтажках в случае чрезвычайной ситуации нужно поддерживать связь между соседями - может быть, не все могут справиться без помощи:
“Может быть, есть бабушка, к которой социальный работник ходит два раза в неделю? Все-таки надо знать, как живут соседи, знать их номера телефонов. Если что-то случится, можно информацию передавать дальше. И товарищества, конечно, должны заниматься этим”.
Понимание происходящего и оборудование для автономности
Янно Вооль сказал, что рекомендуемый набор можно разделить на две части - питание и оборудование.
“Самая важная вещь - это информация. Люди хотят получать информацию - что случилось, почему у нас электричества нет и так далее”, - отметил Янно Вооль.
Для этого он советует иметь дома радиоприемник на батарейках. Даже в случае полного отключения электричества, на собственных генераторах продолжат работать две радиостанции в Эстонии - Vikerraadio на эстонском языке (в нарвском регионе - 104,7 МГц) и Радио-4 на русском языке (в нарвском регионе - 100,9 Мгц).
Спасатель советует, покупая радио, убедиться, что эти диапазоны на нем есть, потому что иногда встречаются приемники, которые не работают на этих частотах. Есть очень полезные приборы, которые могут совмещать в себе приемник, фонарик, солнечную батарею, пауэрбанк для зарядки мобильного телефона, который можно также заряжать, вручную вращая специальную ручку. Все эти приспособления бывают и в виде отдельных приборов.
Фонари для освещения комнаты на батарейках также широко представлены на рынке (в обычных или в интернет-магазинах). В продаже есть даже домашние LED-лампочки со встроенным аккумулятором, которые продолжают горечь несколько часов после отключения электричества.
Чтобы готовить пищу при отключении энерго и газоснабжения, есть разнообразные туристическое горелки и плитки на одну конфорку, которые работают от маленьких одноразовых газовых баллончиков.
“Его мы испытали, когда были на мероприятиях. С этим газовым баллоном на плите можно готовить около четырех часов. Можно свободно готовить и греть еду”, - сказал Янно Вооль.
Два способа собрать запас еды
“На каждого человека на семь дней мы должны иметь питьевой воды 21 литр. На один день - три литра питьевой воды, чтобы можно было и пить, и готовить”, - сказал Янно Вооль.
Он добавил, что существуют также разнообразные туристические фильтры или таблетки для очистки воды.
“Не забудьте про медицины - обязательно нужна возможность оказывать первую медицинскую помощь, - сказал спасатель. - Дома нужно иметь набор для первой медицинской помощи. Но не забудьте и свои лекарства, которые также должны быть дома, в том числе рецептурные лекарства для тех, кто их принимает. Плюс, дополнительно можно было бы иметь обезболивающее, лекарство от аллергии и т.д. Всё это советуем, чтобы можно было прожить самостоятельно семь дней”.
Запас еды можно собрать двумя способами. Можно просто купить в магазине то, что не портится без холодильника и нравится вам - супы в банках, консервы, крупы, макароны, хлебцы и т.д. Второй способ - использовать готовые сухие пайки для туристов или военных. Сухпаёк удобнее тем, что занимает очень мало места, может храниться где угодно несколько лет. Но он в разы дороже, чем обычная еда из магазина.
Спасатели приводят в пример большой пластиковый контейнер с питанием на одного человека на неделю. Достаточно открыть пакет и налить в него кипяток, чтобы получить одно из разнообразных блюд. Стоит такой готовый набор еды 168 евро. Но, как отметил председатель нарвской кризисной комиссии Урмас Токман, он может храниться восемь лет, можно убрать в шкаф и забыть про него. К тому же, производитель обещает бесплатно заменить его на свежий, если за весь срок годности контейнер не был вскрыт. Но стоит отметить, что гарантии разных производителей различаются.
В других случаях, говорят спасатели, нужно внимательнее следить за сроком годности продуктов. То есть, когда вы собрали в магазине набор еды на всю семью на неделю, его нужно куда-то убрать на длительное хранение, но периодически проверять, убирая продукты с истекающим сроком годности и заменяя их на свежие.
Собирая еду, стоит не забывать и о своих домашних животных.
Янно Вооль советует иметь также запас мусорных мешков размером не меньше 50-60 литров. Использовать их можно не только по прямому назначению, но, если потребуется, вместо унитаза.
Также спасатели настоятельно советуют приложение для смартфонов Ole Valmis, в котором на трех языках есть советы по поведению в разных опасных ситуациях. Информация в нем постепенно обновляется, приложение работает и без подключения к интернету.
Когда связь есть, советы по действиям в чрезвычайной ситуации можно прочитать также на государственном сайте kriis.ee.