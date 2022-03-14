NAVI вывезли офис из Киева. Российские игроки могут сменить гражданство

Он сообщил, что многие работники клуба покинули Киев, включая менеджеров, операционный персонал и игроков. При этом часть из них по-прежнему находятся в столице Украины, передает Sport.ua .

«Мы пытаемся помочь родственникам игроков, потому что невозможно ничего делать, когда они в такой опасности. Мы занимаемся вопросами жилья, поездками и визами. Каждый день многое меняется. Российские игроки думают о смене гражданства, если это возможно, потому что уже понимают, что их ждет в ближайшем будущем», – сказал Кучеров.