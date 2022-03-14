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NAVI вывезли офис из Киева. Российские игроки могут сменить гражданство

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NAVI вывезли офис из Киева. Российские игроки могут сменить гражданство
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Команда Natus Vincere CS:GO.
Команда Natus Vincere CS:GO. Фото: HLTV

Украинский мультигейминг продолжает функционировать. Операционный директор NAVI, украинец Алексей Xaoc Кучеров рассказал о мерах, принятых руководством клуба в связи с ситуацией в Украине.

Он сообщил, что многие работники клуба покинули Киев, включая менеджеров, операционный персонал и игроков. При этом часть из них по-прежнему находятся в столице Украины, передает Sport.ua

«Мы пытаемся помочь родственникам игроков, потому что невозможно ничего делать, когда они в такой опасности. Мы занимаемся вопросами жилья, поездками и визами. Каждый день многое меняется. Российские игроки думают о смене гражданства, если это возможно, потому что уже понимают, что их ждет в ближайшем будущем», – сказал Кучеров.

Напомним, что в CS:GO-составе NAVI играют три российских игрока - Boombl4, Perfecto и electronic, а в составе по Dota 2 российский капитан - Алексей Solo Березин.

Ранее сообщалось, что лидер NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев перечислил армии 1.5 миллиона гривен.

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