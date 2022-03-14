Сегодня, 14 марта, днем в Вильяндимаа водитель потерял управление над грузовиком, в результате чего грузовик перевернулся посреди дороги, груз вылетел на дорогу.
Галерея ⟩ Грузовик перевернулся и перекрыл движение
Грузовик перевернулся и перекрыл движение
Вильяндиский старший смены патрульной службы Департамента полиции и погранохраны Янар Рессар сообщил Postimees, что авария произошла в полдень – водитель грузовика не справился с управлением и грузовик перевернулся на проезжей части.
«Находившийся в грузовике ватин был разбросан на месте аварии. Из-за аварии на участке дороги остановилось все движение», — уточнил он.
Водитель серьезно не пострадал, ему оказали первую помощь и доставили в отделение, где провели проверку на трезвость. «Водитель сказал, что якобы кто-то выехал ему навстречу, поэтому он направил грузовик к обочине дороги и там потерял управление над машиной», — сказал Рессар.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
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