Галерея ⟩ Грузовик перевернулся и перекрыл движение

Вильяндиский старший смены патрульной службы Департамента полиции и погранохраны Янар Рессар сообщил Postimees , что авария произошла в полдень – водитель грузовика не справился с управлением и грузовик перевернулся на проезжей части.

«Находившийся в грузовике ватин был разбросан на месте аварии. Из-за аварии на участке дороги остановилось все движение», — уточнил он.

Водитель серьезно не пострадал, ему оказали первую помощь и доставили в отделение, где провели проверку на трезвость. «Водитель сказал, что якобы кто-то выехал ему навстречу, поэтому он направил грузовик к обочине дороги и там потерял управление над машиной», — сказал Рессар.