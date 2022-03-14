Галерея ⟩ Грузовик с белорусскими номерами перевернулся и перекрыл движение

Вильяндиский старший смены патрульной службы Департамента полиции и погранохраны Янар Рессар сообщил Postimees, что авария произошла в полдень – водитель грузовика не справился с управлением и грузовик перевернулся на проезжей части.

«Находившийся в грузовике ватин был разбросан на месте аварии. Из-за аварии на участке дороги остановилось все движение», — уточнил он.

Водитель серьезно не пострадал, ему оказали первую помощь и доставили в отделение, где провели проверку на трезвость.

По данным Sakala, грузовик с белорусскими номерами вез груз для текстильной компании Mivar-Viva, которая покупает ватин в Германии.

Почему у грузовика белорусские номера, руководитель Mivar-Viva Тоомас Вярва не смог объяснить, поскольку партнер компании из Германии. Там оформляют заказ и туда уходят деньги. Сам ватин идет из Азии.