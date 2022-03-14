В Эстонию прибыло около 20 000 украинских беженцев

Количество прибывших в Эстонию военных беженцев с Украины увеличивается каждый день.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в период с 27 февраля по 13 марта в Эстонию прибыло 19 775 граждан Украины и членов их семей, из которых 5088 пересекают Эстонию транзитом.