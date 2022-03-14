По данным Департамента полиции и погранохраны, в период с 27 февраля по 13 марта в Эстонию прибыло 19 775 граждан Украины и членов их семей, из которых 5088 пересекают Эстонию транзитом.
В Эстонию прибыло около 20 000 украинских беженцев
В Эстонию прибыло около 20 000 украинских беженцев
Эту информацию подтвердил новостному порталу ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.
По словам Кахро, среди прибывших по меньшей мере 7094 ребенка. В воскресенье в Эстонию прибыл 1971 украинский беженец, среди которых 770 детей и 580 пересекают Эстонию транзитом.
«Большинство военных беженцев поселилось у своих родственников или знакомых. Тем, у кого такой возможности нет, государство и местное самоуправление предлагают временную жилплощадь», - сказал Кахро.