С 18 марта в Большом зале Художественного музея KUMU будет открыта выставка «Умозрительные картины», знакомящая с критикующей власть художественной практикой советского времени. В связи с агрессией России и изменившимся социальным контекстом было принято решение открыть выставку без произведений искусства, чтобы выразить тем самым протест против войны и солидарность с Украиной.
В знак солидарности в KUMU открывается пустой выставочный зал
Выставка подготовлена в сотрудничестве с Художественным музеем Циммерли в Ратгерском университете (США, штат Нью-Джерси), где находится крупнейшая за пределами Восточной Европы коллекция неофициального советского искусства.
«Подготовка к проведению выставки «Умозрительные картины» началась в 2016 году. Предполагалось, что в фокусе выставки будет диалог концептуального искусства, созданного в Прибалтике и в Москве в 1970 – 1980-х годах. За две недели до открытия выставки Россия развязала войну в Украине, и ведение диалога на тему новейшей истории переместилось в совершенно иной контекст. Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию, KUMU открывает для публики совершенно пустой выставочный зал. В пространстве экспозиции остались в неизменном виде сопроводительные тексты и этикетки, однако сами произведения отмечены лишь тенями на стенах», − рассказывает директор KUMU Кади Полли. «Прекрасная международная выставка, подготовка к проведению которой продолжалась в течение пяти лет, будет представлена публике в полном объёме в более спокойные времена, поскольку в экспозиции имеются произведения, обыгрывающие советскую символику, которая стала деликатной темой амбивалетного значения. Даже экспонируя дессидентское искусство советского времени, необходимо учитывать противоречия, обусловленные войной, которая сейчас ведется».
Исходя из изменившегося контекста, изначальная идея выставки была переоформлена в процесс, в ходе которого экспонаты демонстрируются во время проведения выставки по темам и этапам.
«На выставке рассматривается сложная история тоталитаризма и подпольная творческая энергия, которые отличают опыт и цели художников Советского Союза от аналогичного движения в США и Западной Европе. Выставка «Умозрительные картины» затрагивает темы, вытекающие из современных политических дебатов, а также травматические последствия истории. Произведения демонстрируют богатую визуальную культуру, зародившуюся вследствие обострения цензуры и маргинализации в позднесоветский период», − комментирует одна из кураторов выставки Джейн А. Шарп. Позднесоветский период характеризуется идеологическими символами и ритуалами, в которые люди верили все меньше и меньше, но при этом они казались неизбежными и вечными. Люди в то время порой попадали в странные ситуации, которые было невозможно контролировать, и которые приводили к ощущению отстраненности и абсурдности. В стране, где инакомыслие было наказуемо, умозрительные картины предоставили художникам возможность сломить серьезность восприятия пропагандистских изображений и задать критичные вопросы относительно образов, представлявших власть.
В завершившемся 2021 году Художественный музей KUMU посетило более 72 000 человек; в музее было проведено шесть временных выставок, и три выставки были размещены в проектных помещениях. Наиболее популярной выставкой предыдущего сезона стала экспозиция «Величие Египта. Искусство долины Нила» (10.10.2020–21.03.2021), которую посетило более 43 000 человек. Также в музее прошло 502 музейных и студийных урока, которые посетили 6211 детей и подростков. В прошлом году в день рождения KUMU была открыта новая постоянная экспозиция «Пейзажи самосознания. Эстонское искусство 1700–1945», которая была удостоена номинации на ежегодную премию музеев Эстонии, а также на соискание государственной премии в области культуры, учрежденной Эстонской Республикой.
Экспозиция является продолжением выставки«Умозрительные картины. Московское концептуальное искусство из собрания Нортона и Нэнси Додж», прошедшей в 2016 году в Художественном музее Циммерли, куратором которой стала Джейн Шарп. На выставке в Большом зале KUMU, помимо произведений, прибывших из США, будут представлены экспонаты из музеев Эстонии, Латвии, Литвы, а также из частных коллекций. Выставка является продолжением исследований в области искусства советского периода в Прибалтике.
Нортон Додж (1927 – 2011) был американским экономистом и советологом, который впервые посетил Советский Союз в 1955 году, будучи студентом Гарвардского университета. В течение последующих десятилетий Додж, с помощью агентов, в большом количестве собирал неофициальное искусство союзных республик и переправлял произведения в США. На данный момент его коллекция, насчитывающая более 20 000 произведений, находится в Художественном музее Циммерли в Ратгерском университете (США, штат Нью-Джерси).
В субботу, 19 марта, в 16:00 состоится презентация выставки на английском языке, которую проведут кураторы Джейн А. Шарп (Художественный музей Циммерли) и Лийза Кальюла (Художественный музей Эстонии). В четверг, 24 марта, в 18:00 состоится лекция на английском языке, знакомящая с коллекцией Нортона и Нэнси Додж в Художественном музее Циммерли. Лекцию проведет куратор Джейн А. Шарп.
Выставка будет открыта до 14 августа 2022 г.
Художники: Юрий Альберт, Валетинас Антанавичюс, Марис Аргалис, Вагрич Бахчанян, Витаутас Балцитис, Янис Боргс, Андрис Брезе, Гриша Брускин, Виолета Бубелите, Эрик Булатов, Юзефа Чечите, Валдис Целмс, Эугениус Цукерманас, Юрис Димитерс, Римма Герловина, Илья Кабаков, Мари Кальюсте, Гедиминас Каралиус, Линас Леонас Катинас, Георгий Кисевальтер, Komar & Melamid, Александр Косолапов, Альгимантас Йонас Курас, Мари Курисмаа, Леонардс Лагановскис, Леонард Лапин, Ростислав Лебедев, Витас Лукус, Петрас Мазурас, Рауль Меэль, Борис Михайлов, Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Миндаугас Навакас, Юри Окас, Виктор Пивоваров, Урмас Плоомипуу, Миервальдис Полис, Pollutsionistid, Дмитрий Пригов, Сирье Рунге, Леонид Соков, Надя Столповская, Андрес Толтс, Иван Чуйков, Сильвер Вахтре, Бруно Василевскис, Олег Васильев, Владас Вилджиунас, Романас Вилкаускас, Альгирдас Шешкус, Вадим Захаров, Казимира Зимблите.
Партнеры по сотрудничеству: Jane Voorhees, Zimmerli Art Museum at Rutgers, The State University of New Jersey, USA
Кураторы: Ану Аллас, Лийза Кальюла, Джейн А. Шарп
Консультанты: Иева Астаховска, Лолита Яблонскиене
Оформление выставки: Мари Курисмаа
Графический дизайн: Туули Ауле
Координатор: Рагне Соосалу