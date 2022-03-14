В знак солидарности в KUMU открывается пустой выставочный зал

Выставка подготовлена в сотрудничестве с Художественным музеем Циммерли в Ратгерском университете (США, штат Нью-Джерси), где находится крупнейшая за пределами Восточной Европы коллекция неофициального советского искусства.

«Подготовка к проведению выставки «Умозрительные картины» началась в 2016 году. Предполагалось, что в фокусе выставки будет диалог концептуального искусства, созданного в Прибалтике и в Москве в 1970 – 1980-х годах. За две недели до открытия выставки Россия развязала войну в Украине, и ведение диалога на тему новейшей истории переместилось в совершенно иной контекст. Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию, KUMU открывает для публики совершенно пустой выставочный зал. В пространстве экспозиции остались в неизменном виде сопроводительные тексты и этикетки, однако сами произведения отмечены лишь тенями на стенах», − рассказывает директор KUMU Кади Полли. «Прекрасная международная выставка, подготовка к проведению которой продолжалась в течение пяти лет, будет представлена публике в полном объёме в более спокойные времена, поскольку в экспозиции имеются произведения, обыгрывающие советскую символику, которая стала деликатной темой амбивалетного значения. Даже экспонируя дессидентское искусство советского времени, необходимо учитывать противоречия, обусловленные войной, которая сейчас ведется».

Исходя из изменившегося контекста, изначальная идея выставки была переоформлена в процесс, в ходе которого экспонаты демонстрируются во время проведения выставки по темам и этапам.

«На выставке рассматривается сложная история тоталитаризма и подпольная творческая энергия, которые отличают опыт и цели художников Советского Союза от аналогичного движения в США и Западной Европе. Выставка «Умозрительные картины» затрагивает темы, вытекающие из современных политических дебатов, а также травматические последствия истории. Произведения демонстрируют богатую визуальную культуру, зародившуюся вследствие обострения цензуры и маргинализации в позднесоветский период», − комментирует одна из кураторов выставки Джейн А. Шарп. Позднесоветский период характеризуется идеологическими символами и ритуалами, в которые люди верили все меньше и меньше, но при этом они казались неизбежными и вечными. Люди в то время порой попадали в странные ситуации, которые было невозможно контролировать, и которые приводили к ощущению отстраненности и абсурдности. В стране, где инакомыслие было наказуемо, умозрительные картины предоставили художникам возможность сломить серьезность восприятия пропагандистских изображений и задать критичные вопросы относительно образов, представлявших власть.