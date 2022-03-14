Опрос Yle: 62% финнов поддерживают вступление Финляндии в НАТО – это рекордный показатель

Все большее число жителей Финляндии поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Согласно опросу Taloustutkimus, проведенному по заказу Yle, 62 процента населения страны выступает за то, чтобы Финляндия стала членом альянса. Против высказалось 16 процентов. Пятая часть респондентов затруднилась с определением своей позиции.

Популярность членства в НАТО быстро выросла за две недели, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Среди женщин "за" – 53 процента, среди мужчин – более 70 процентов.

В конце февраля популярность вступления НАТО, согласно опросу Yle, составляла 53 процента.