Назад в 90-е? Мужчину избили до потери сознания и затолкали в багажник автомобиля

А именно, мужчина был признан виновным в физическом насилии над другим человеком и лишении его свободы. А также в присвоении.

В начале лета 2020 года обвиняемый дважды ударил человека, который сидел на скамейке в парке. Затем преступник потащил потерпевшего к автомобилю Audi A6 и против его воли запихнул в багажник машины. После этого автомобиль остановился у озера, где избиение продолжилось.