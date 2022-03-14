Хотя можно подумать, что засилье знакомых по 1990-м злоумышленников ушло в прошлое, это все-таки не так. Одно такое дело, которое по своему характеру скорее относится к первым годам независимости, недавно рассматривалось в суде.
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Назад в 90-е? Мужчину избили до потери сознания и затолкали в багажник автомобиля
Назад в 90-е? Мужчину избили до потери сознания и затолкали в багажник автомобиля
А именно, мужчина был признан виновным в физическом насилии над другим человеком и лишении его свободы. А также в присвоении.