Под руководством Департамента полиции и погранохраны (PPA) в ближайшее время в пограничном пункте пропуска «Икла» будет создан пункт приема украинских военных беженцев. Созданные в Эстонии центры приема беженцев, в том числе центр в Пярну по адресу Пикк, 18, будут закрыты, пишет Pärnu Postimees.
В погранпункте Икла будет создан центр по приему беженцев
Министр внутренних дел Кристиан Яани заявил, что в Эстонию могут прибыть 100 тысяч военных беженцев из Украины. Таким образом, целесообразно систематически заниматься беженцами и распределять их в Марьямаа уже на границе. После Икла пункт по приему беженцев будет организован в погранпункте Валга.
Пока что неизвестна точная дата открытия центра в Икла, но цель — сделать это как можно скорее.
«Из Икла беженцев можно будет распределять по местным самоуправлениям, которые будут готовы их принять, на месте в погранпункте будет предоставляться как можно больше услуг», — отметил Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.
Он пояснил, что ежедневно через погранпереход Икла проходит 1500 плюс-минус 200 украинцев. Около 30 процентов из них путешествуют через Эстонию и не остаются здесь. Люди, использующие Эстонию в качестве страны транзита, будут пропущены.
Пока сложно предсказать, сколько времени займет обслуживание того или иного беженца на границе. Сколько времени занимает один процесс, зависит от того, какие процедуры нужно проводить. Несмотря на то, что на границе не будут созданы условия для жизни и люди не будут оставаться там в лагере, цель центра по приему будет состоять в том, чтобы как можно быстрее распределить людей. Как подчеркнул Кыплас, нельзя забывать, что многие украинцы, приехавшие в Икла, находятся в дороге уже четыре или пять дней подряд.