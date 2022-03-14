В погранпункте Икла будет создан центр по приему беженцев

Министр внутренних дел Кристиан Яани заявил, что в Эстонию могут прибыть 100 тысяч военных беженцев из Украины. Таким образом, целесообразно систематически заниматься беженцами и распределять их в Марьямаа уже на границе. После Икла пункт по приему беженцев будет организован в погранпункте Валга.

Пока что неизвестна точная дата открытия центра в Икла, но цель — сделать это как можно скорее.

«Из Икла беженцев можно будет распределять по местным самоуправлениям, которые будут готовы их принять, на месте в погранпункте будет предоставляться как можно больше услуг», — отметил Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

Он пояснил, что ежедневно через погранпереход Икла проходит 1500 плюс-минус 200 украинцев. Около 30 процентов из них путешествуют через Эстонию и не остаются здесь. Люди, использующие Эстонию в качестве страны транзита, будут пропущены.