Путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты

Закон опубликован на сайте правовой информации. Согласно документу, российские компании получили возможность регистрировать права на иностранные самолеты с целью использовать их на внутренних линиях, передает DW.

Этим лайнерам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс. Сроки сертификации отодвинуты с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Данное решение принято в рамках антисанкционных мер, говорится в пояснительной записке к закону.

Санкции ЕС за нападение России на Украину

В ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российского авиационного сектора. Были запрещены продажа и поставки воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещены проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. Эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.

Российские авиакомпании, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, по рекомендации Росавиации с 6 марта приостановили рейсы за рубеж. Как сообщал "Коммерсант", большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта. По сути это означало невозможность выполнять полеты.

Большинство самолетов компаний РФ находятся в лизинге

По данным агентства Cirium, в лизинге находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Среди пассажирских самолетов этот процент еще выше: из 980 лайнеров, эксплуатируемых авиакомпаниями России, в лизинге - 777. Санкции обязали иностранных лизингодателей вернуть себе отданные в аренду самолеты к 28 марта.