Во вторник ПАСЕ намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

"Во вторник в районе 20:00 по местному времени ассамблея должна проголосовать по вопросу, поднятому Комитетом министров Совета Европы, о "возможном дальнейшем использовании статьи 8 устава СЕ"..., которая дает возможность исключать страну из организации", - говорится в сообщении.

Как передает "Интерфакс", статья 8 предусматривает, что в определенных ситуациях Комитет министров может предложить той или иной стране добровольно выйти из Совета Европы. Если же страна не соглашается на это, то Комитет министров может распорядиться о прекращении ее членства в организации.