Почему Путин принял такое безумное решение – начать войну против Украины? Что думает и чувствует гражданин России? Углубиться в эту тайну Postimees решил при помощи знатока русской души историка Давида Всевиова. Оказывается, везде есть своя причина и логика. Даже там, где это трудно постичь при помощи здравого смысла. Мир совершенно сбит с толку: как одна страна может вторгнуться в другую и открыть огонь по убегающим детям. Как русский человек это обосновывает?

Но если сейчас главе государства приходится юлить, мы видим подтверждение, что все это непопулярно. Тут очень важный сигнал. Если бы народ в России поддерживал войну, вообще бы не было бы вопросов! Десятки тысяч людей уже вернулись в Украину, чтобы защищать свою Родину. Но в Европе живет и много русских, однако я не думаю, что есть те, кто бросит свою жизнь и работу и добровольно рванет воевать против украинцев.