Почему Путин принял такое безумное решение – начать войну против Украины? Что думает и чувствует гражданин России? Углубиться в эту тайну Postimees решил при помощи знатока русской души историка Давида Всевиова. Оказывается, везде есть своя причина и логика. Даже там, где это трудно постичь при помощи здравого смысла. Мир совершенно сбит с толку: как одна страна может вторгнуться в другую и открыть огонь по убегающим детям. Как русский человек это обосновывает?
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ПЕРСОНА НЕДЕЛИ ⟩ Давид Всевиов: В России более миллиона человек подписали петиции против войны Путина
Давид Всевиов: В России более миллиона человек подписали петиции против войны Путина