В Нарве местные подростки притворились украинцами и требовали отдать им товар бесплатно

В одной нарвской группе Facebook распространилась информация о том, что в начале марта в Нарве к цветочному ларьку пришли двое мужчин, заявив, что они украинцы и потребовав у продавца отдать им товар бесплатно. Мужчины угрожали продавцу, затем осквернили памятник Паулю Кересу.