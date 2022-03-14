Соседская ссора закончилась убийством

Подозреваемый сам передал сообщение о тяжком преступлении в Центр тревоги, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, 47-летний мужчина распивал алкоголь во дворе своего дома, когда у него возникла ссора с соседом. Во время конфликта 47-летний мужчина неоднократно ударил пожилого мужчину так, что тот скончался от полученных травм на месте», — сказал начальник процессуальной службы Тартуского отделения Тимо Рейнталь.

Он добавил, что мужчина с признаками алкогольного опьянения задержан в качестве подозреваемого. Когда он протрезвеет, ему будет предъявлено подозрение в убийстве.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, подозреваемый был задержан по запросу прокуратуры. «Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Однако полиции приходилось ранее предъявлять ему подозрение в том, что он совершил в тяжкое преступление против личности, а именно убийство. Его поведение в состоянии алкогольного опьянения было непредсказуемым и агрессивным, поэтому прокуратура потребовала его ареста», — сказала Хинто.