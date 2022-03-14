Жители Хааберсти пожертвовали для беженцев из Украины много вещей, обуви, средств гигиены, игрушек и много другого необходимого для жизни. За два дня для беженцев собрали два полных микроавтобуса вещей.
Фото ⟩ Жители Хааберсти жертвуют для военных беженцев из Украины вещи первой необходимости
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, для военных беженцев сбор вещей в районе Хааберсти был начат 10 марта. «За два дня благодаря неравнодушным жителям района для военных беженцев было собрано большое количество необходимой одежды, обуви, предметов гигиены, игрушек и многого другого необходимого для ежедневной жизни», - рассказал старейшина и добавил, что первый полный автобус уже сегодня отправился в пункт сортировки.
«Второй автобус будет укомплектован завтра, после этого вещи будут доставлены в пункт сортировки, где их сначала рассортируют и после этого они будут укомплектованы для военных беженцев, которые сейчас находятся в Эстонии», - сказал старейшина и поблагодарил всех, кто сделал пожертвование и думает в это тяжелое время об украинцах.
Если в районе Хааберсти еще есть люди, которые хотят сделать пожертвования для помощи военным беженцам, то по-прежнему вещи и пожертвования можно приносить в молодежный центр Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 24, Пн-Птн с 11 до 19.00). Список необходимых вещей найдете здесь.