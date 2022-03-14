Фото ⟩ Жители Хааберсти жертвуют для военных беженцев из Украины вещи первой необходимости

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, для военных беженцев сбор вещей в районе Хааберсти был начат 10 марта. «За два дня благодаря неравнодушным жителям района для военных беженцев было собрано большое количество необходимой одежды, обуви, предметов гигиены, игрушек и многого другого необходимого для ежедневной жизни», - рассказал старейшина и добавил, что первый полный автобус уже сегодня отправился в пункт сортировки.

Фото: Горуправа Хааберсти

«Второй автобус будет укомплектован завтра, после этого вещи будут доставлены в пункт сортировки, где их сначала рассортируют и после этого они будут укомплектованы для военных беженцев, которые сейчас находятся в Эстонии», - сказал старейшина и поблагодарил всех, кто сделал пожертвование и думает в это тяжелое время об украинцах.