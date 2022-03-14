«Вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас»: в Лондоне активисты захватили особняк Дерипаски

На фасаде дома, где, предположительно, проживал бизнесмен, появились баннеры в поддержку Украины, уточняют в СМИ.

Sky News сообщает, что в своем заявлении активисты, назвавшие себя анархистами, заявили: "Захватив этот особняк, мы хотим проявить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который никогда не соглашался на это безумие".

"Вы оккупируете Украину, мы оккупируем вас", – добавили они.

Активисты заявили, что особняк послужит центром поддержки беженцев, и что другие объекты, причастных к войне россиян, также станут объектом нападений.