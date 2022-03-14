Эстонию посетила командующая ВМС Швеции

В ходе встречи с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска коллеги обсудили перспективы развития сотрудничества между странами.

«Мы сосредоточились на обсуждении улучшения взаимодействия – мерах, позволяющих повысить не только наши оперативно-тактические возможности, но и улучшить взаимодействие во время крупным учений», – отметила командующая ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум

В ходе визита шведская делегация посетила военно-морскую базу ВМС Эстонии в Минной гавани, после чего вышла в море на эстонском тральщике Ugandi.