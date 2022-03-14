В понедельник, 14 марта, Эстонию с плановым визитом посетила командующая военно-морскими силами Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум.
Эстонию посетила командующая ВМС Швеции
Эстонию посетила командующая ВМС Швеции
В ходе встречи с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска коллеги обсудили перспективы развития сотрудничества между странами.
«Мы сосредоточились на обсуждении улучшения взаимодействия – мерах, позволяющих повысить не только наши оперативно-тактические возможности, но и улучшить взаимодействие во время крупным учений», – отметила командующая ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум
В ходе визита шведская делегация посетила военно-морскую базу ВМС Эстонии в Минной гавани, после чего вышла в море на эстонском тральщике Ugandi.
Военных моряков Швеции и Эстонии объединяет не только участие в совместных учениях, но и то обстоятельство, что многие эстонские морские офицеры, включая коммодора Юри Саска, в том числе учились в Швеции.
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