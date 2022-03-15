Студия Postimees: насколько сильно война в Украине изменит потребительские привычки жителей Эстонии?

- Вчера правительство Швеции приняло решение временно снизить акциз на топливо. Каких решений, направленных на смягчение для эстонских автовладельцев подорожания энергоносителей на мировых рынках, можно ждать от эстонского правительства?

- Одна из крупнейших торговых сетей в Эстонии ограничила продажу некоторых товаров в одни руки определенным количеством упаковок. Может ли война в Украине нарушить цепочки поставок в мире до такой степени, что длительное отсутствие в магазинах Эстонии и других стран каких-то продуктов станет привычной картиной?

- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорое внедрение в Украине новой налоговой модели, которая будет действовать во время войны и в период послевоенного развития. Речь идет о максимальной поддержке малого и среднего бизнеса, для которого будут максимально ослаблены налоги и сняты почти все бюрократические препятствия. Это правильные шаги по поддержке экономики в условиях атаки агрессора?