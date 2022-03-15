Витсур: эстонская экономика выдержит увеличение расходов на оборону

- В январе эстонское правительство в связи с обострением ситуации вокруг Украины выделило на гособорону во внеочередном порядке 380 миллионов евро. В том случае, если российская армия закрепится хотя бы на какой-то части Украины, будет продолжать воевать и риторика Кремля в отношении соседей и членов НАТО будет оставаться враждебной, вероятно, внеочередные выделения средств и взятие кредитов на оборонные нужды могут стать довольно частым делом. Выдержит ли эстонская экономика такие регулярные траты на нужды обороны? На чем государство начнет экономить ради необходимых вложений в обеспечение безопасности?

- Я думаю, что тут не надо забегать вперед. Пока трудно сказать, что в действительности будет происходить. Но я не считаю, что эстонская экономика будет от этих расходов так уж сильно страдать, поскольку государственный долг у нас все-таки очень низкий, если сравнивать практически со всеми государствами мира. И процентная ставка на долг тоже очень низкая. Так что я не думаю, что наша экономика пострадает от этих трат на оборону. И мне не кажется, что при выделении денег на нужды безопасности нам придется чем-то жертвовать. И я надеюсь, что речь идет о временной проблеме.

- Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмеэль на днях сказал в одном из интервью, что те неудобства, которые испытывают люди в Западной Европе из-за вызванного войной экономического кризиса, нельзя сравнивать со страданиями людей в Украине; одно дело стать беженцем или прятаться в подвалах от бомб, и другое — снизить зимой температуру в квартире на три градуса и отложить на два года замену старого автомобиля на новый. С этими словами невозможно не согласиться, но насколько адекватен прогноз, что эти ограничивающие бытовой комфорт людей неудобства придется терпеть только два года? Не слишком ли он оптимистичен? Не может ли война, даже если она не будет длиться два года, породить длительный кризис в экономике?

- Я думаю, что два года — это даже преувеличение; на самом деле мы же сильнее всего страдали от высоких цен на энергию в декабре, когда никакой войны еще не было. Сейчас затраты на отопление компенсируются правительством и население уже так остро не страдает от повышения цен. Ну, замену старого автомобиля на новый можно действительно отложить на полгода или даже не год, в этом же нет ничего страшного. Единственное, от чего люди сейчас страдают, это неадекватное реагирование на происходящее; не нужно заниматься тем, чтобы делать себе запасы соли на 10 лет.