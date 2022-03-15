В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, ученый-экономист Хейдо Витсур ответил на вопросы, связанные с увеличением расходов на безопасность Эстонии, с причинами дефицита некоторых товаров в эстонских магазинах и с другими темами.
Витсур: эстонская экономика выдержит увеличение расходов на оборону
- В январе эстонское правительство в связи с обострением ситуации вокруг Украины выделило на гособорону во внеочередном порядке 380 миллионов евро. В том случае, если российская армия закрепится хотя бы на какой-то части Украины, будет продолжать воевать и риторика Кремля в отношении соседей и членов НАТО будет оставаться враждебной, вероятно, внеочередные выделения средств и взятие кредитов на оборонные нужды могут стать довольно частым делом. Выдержит ли эстонская экономика такие регулярные траты на нужды обороны? На чем государство начнет экономить ради необходимых вложений в обеспечение безопасности?
- Я думаю, что тут не надо забегать вперед. Пока трудно сказать, что в действительности будет происходить. Но я не считаю, что эстонская экономика будет от этих расходов так уж сильно страдать, поскольку государственный долг у нас все-таки очень низкий, если сравнивать практически со всеми государствами мира. И процентная ставка на долг тоже очень низкая. Так что я не думаю, что наша экономика пострадает от этих трат на оборону. И мне не кажется, что при выделении денег на нужды безопасности нам придется чем-то жертвовать. И я надеюсь, что речь идет о временной проблеме.
- Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмеэль на днях сказал в одном из интервью, что те неудобства, которые испытывают люди в Западной Европе из-за вызванного войной экономического кризиса, нельзя сравнивать со страданиями людей в Украине; одно дело стать беженцем или прятаться в подвалах от бомб, и другое — снизить зимой температуру в квартире на три градуса и отложить на два года замену старого автомобиля на новый. С этими словами невозможно не согласиться, но насколько адекватен прогноз, что эти ограничивающие бытовой комфорт людей неудобства придется терпеть только два года? Не слишком ли он оптимистичен? Не может ли война, даже если она не будет длиться два года, породить длительный кризис в экономике?
- Я думаю, что два года — это даже преувеличение; на самом деле мы же сильнее всего страдали от высоких цен на энергию в декабре, когда никакой войны еще не было. Сейчас затраты на отопление компенсируются правительством и население уже так остро не страдает от повышения цен. Ну, замену старого автомобиля на новый можно действительно отложить на полгода или даже не год, в этом же нет ничего страшного. Единственное, от чего люди сейчас страдают, это неадекватное реагирование на происходящее; не нужно заниматься тем, чтобы делать себе запасы соли на 10 лет.
- Стало известно, что одна из крупнейших торговых сетей в Эстонии ограничила продажу некоторых товаров в одни руки определенным количеством упаковок. При этом утверждается, что реального дефицита этих товаров нет, но панические настроения у некоторых людей могут привести к тому, что какой-то вид товара будет полностью раскупаться утром, и люди, которые ходят в магазины вечером после работы, увидят пустые полки. Чтобы избежать этого, и вводятся такие ограничения. Однако некоторые товары действительно не найти в магазинах; речь, как правило, о товарах, монополистами в поставках которых в Эстонию были Россия или Беларусь, и, в общем, исчезновение из магазинов соли беспокоит сейчас очень многих жителей Эстонии. Как вы считаете, может ли война в Украине нарушить цепочки поставок в мире до такой степени, что отсутствие в магазинах той же Эстонии каких-то продуктов станет привычной картиной?
- Нужно обратить внимание, что нарушения цепочек поставок начались не с войной в Украине; они начали активно происходить уже со времен финансового кризиса 2008 года. Только в магазинах этого еще не было заметно. Люди в магазинах стали замечать это тогда, когда началась пандемия коронавируса. Сейчас следствия разрушения этих цепочек сделались еще заметнее. И мир понял, что цепочки от Вашингтона до Токио или от Шанхая до Таллинна — это не самый разумный вариант, потому что такие маршруты слишком рискованные. Все время нужно смотреть и думать, что можно получить поближе, используя куда более короткие маршруты. И всегда нужно стремиться к тому, чтобы получать какой-то вид товаров не из одного, а из нескольких источников. Было бы нормально, чтобы в случае той же соли 20 процентов поступало бы в Эстонию из Беларуси, а все остальное — от других стран-экспортеров.
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что из-за санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов. Силуанов сказал, что теперь Россия будет выплачивать долги недружественным странам в рублях. Минфин США сообщает, что финансовые рынки оценят выплаты Россией долга в рублях как неуплату задолженности или дефолт. Поэтому американские власти считают, что российский план оплачивать свои госкредиты в рублях в первую очередь повредит кредитоспособности самой России, потому что ей или вообще будут отказывать в новых кредитах, или давать их под очень высокие проценты. Как Россия будет выпутываться из этой ситуации?
- Я думаю, что санкции финансового характера, применяемые к России, оказываются самыми эффективными. Другие меры воздействия на Россию пережить, мне кажется, можно, а вот как Россия будет справляться с финансовыми санкциями, я не представляю. Ну, такой дефолт, который грозит России, уже пережили Венесуэла и Иран. Что же касается обслуживания кредитов и получения новых… Я думаю, что Россия так и так не сможет ни в этом, ни в следующем году рассчитывать на получение новых кредитов, и отнюдь не по экономическим причинам.
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