Голосование по Украине: Кинго в это время говорила по телефону, Грюнталь был в библиотеке

Кинго сообщила Postimees, что во время голосования разговаривал по телефону за пределами зала. «После завершения звонка я зашла в зал, но голосование уже закончилось», — пояснила народный депутат.

Калле Грюнталь. Фото: Scnpix/Sander Ilvest

А Грюнталь сказал Postimees, что был в библиотеке и в это же время изучал материалы о гендиректоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Это был технический промах. Библиотека находится вне здания, я просто не успели вернуться вовремя, — пояснил депутат. - Конечно, я поддерживаю это заявление».

Сегодня Рийгикогу 90 голосами «за» принял обращение парламентов государств-членов ЕС и НАТО, а также других государств, в связи с агрессией России по отношению к Украине. Среди прочего в заявлении говорится про бесполетную зону и торговое эмбарго.