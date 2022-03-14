Сегодня в Рийгикогу 90 депутатов поддержали касающееся Украины обращение. Помимо девяти отсутствующих депутатов, не голосовали также Керт Кинго и Калле Грюнталь (EKRE), которые были на Тоомпеа, но не успели нажать кнопку.
Голосование по Украине: Кинго в это время говорила по телефону, Грюнталь был в библиотеке
Кинго сообщила Postimees, что во время голосования разговаривал по телефону за пределами зала. «После завершения звонка я зашла в зал, но голосование уже закончилось», — пояснила народный депутат.
А Грюнталь сказал Postimees, что был в библиотеке и в это же время изучал материалы о гендиректоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Это был технический промах. Библиотека находится вне здания, я просто не успели вернуться вовремя, — пояснил депутат. - Конечно, я поддерживаю это заявление».
Сегодня Рийгикогу 90 голосами «за» принял обращение парламентов государств-членов ЕС и НАТО, а также других государств, в связи с агрессией России по отношению к Украине. Среди прочего в заявлении говорится про бесполетную зону и торговое эмбарго.
Помимо неголосовавших Кинго и Грюнтеля, отсутствовали еще девять депутатов (шесть от Партии реформ, по одному от EKRE, "Отечества" и Центристской партии). С текстом обращения на русском языке можно ознакомиться здесь.