ЕС одобрил в понедельник новые санкции против России, связанные с ее вторжением в Украину.
«Неприкасаемых нет»: ЕС одобрил новые санкции против России
Председатель ЕС Франция заявила, что послы 27 стран блока приняли четвертый пакет санкций, направленный на связанных с войной в Украине лиц и фирмы.
Их имена вскоре опубликуют в официальном журнале ЕС.
Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал в понедельник, что неприкасаемых нет.
«Список олигархов постоянно расширяется, и не только список олигархов, но и высокопоставленных госслужащих и военных России», - добавил он.
В списке подвергающихся санкциям списка есть и россияне, активно участвующие в работе российской пропагандистской машины.
По сообщению Франции, послы также одобрили обращение к Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы та лишила Россию статуса привилегированной страны. Это позволило бы ввести карательные тарифы для российского экспорта.