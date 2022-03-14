«Неприкасаемых нет»: ЕС одобрил новые санкции против России

Председатель ЕС Франция заявила, что послы 27 стран блока приняли четвертый пакет санкций, направленный на связанных с войной в Украине лиц и фирмы.

Их имена вскоре опубликуют в официальном журнале ЕС.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал в понедельник, что неприкасаемых нет.

«Список олигархов постоянно расширяется, и не только список олигархов, но и высокопоставленных госслужащих и военных России», - добавил он.

В списке подвергающихся санкциям списка есть и россияне, активно участвующие в работе российской пропагандистской машины.