Инфекционист: мы не можем ввести обязательную вакцинацию для украинских беженцев

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Службы инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

Выдержки из беседы:

– Известно, что в Украине достаточно низок уровень вакцинации. В Ровенской области и Закарпатье наблюдается вспышка полиомиелита. Могут ли такие болезни быть завезены в Эстонию?

– Первые случаи полиомиелита были зафиксированы в Эстонии уже в октябре прошлого года. Департамент здоровья сразу же информирует эстонских инфекционистов о ситуации, поскольку на нашем рынке труда занято немало украинцев. Так что наши службы готовы ко всем вариантам развития событий уже с минувшей осени.

– В чем выражается эта готовность?

– Предупрежден – значит вооружен. Врач отреагирует при малейшей симптоматике. Важно вовремя сделать тесты, изолировать пациента и т.д. Это уже большое подспорье.

– Какова же ситуация с вакцинацией детей украинских беженцев? Насколько остро этот вопрос стоит на повестке дня?

– К сожалению, в Украине с вакцинацией дела обстояли хуже, чем в Эстонии. Если у нас 90-95% вакцинированных, то средний по Украине показатель вакцинации по разным инфекциям – около 80%.

По некоторым заболеваниям, в том числе по полиомиелиту, в отдельных регионах Украины уровень вакцинации снижается до 47-50%. То есть, половина населения вообще не вакцинирована.

Особенно это касается Ровно, западных областей Украины. Обычно это связано с движением антиваксеров – тех, кто принципиально против вакцинации.

– Таким образом, достаточно высок риск того, что к нам будет завезен тот же полиомиелит?

– Риск существует. К счастью, риск заразиться не столь высок.

Мы спокойны за тех жителей Эстонии, которые прошли все вакцинации. Проблема больше актуальна для самих беженцев в местах их компактного проживания.

– Осознают ли в Эстонии серьезность этой проблемы?

– В Эстонии уже существует план вакцинации приезжих. К сожалению, по объективным причинам мы не можем обеспечить массовую вакцинацию сразу же при поступлении. Это просто негуманно – заставлять сразу же прививаться людей, изнуренных дорогой и переживших огромный стресс. По прибытии они просто проходят первичный медконтроль.

Далее у них есть возможность пройти вторичный медицинский осмотр, в том числе в Ида-Таллиннской центральной больнице.

– Кто может прийти в Центр вторичного приема на улице Рави? С какими вопросами?

– В Ида-Таллиннской центральной больнице такой пункт приема открыт с 8 марта, в больнице «Магдалена» есть тоже отдельный кабинет, в котором в определенные часы принимают беженцев. Там можно получить квалифицированную врачебную консультацию: медицинский осмотр, основные анализы, обследование при необходимости. В ходе осмотра формируется медицинский статус пациента, о котором собирается необходимая информация, в том числе по вакцинации. Сразу же даются рекомендации по тем или иным прививкам.

– По сути, беженцам приходится верить на слово, ведь у Эстонии нет доступа к украинской медицинской базе?