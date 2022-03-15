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Инфекционист: мы не можем ввести обязательную вакцинацию для украинских беженцев

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Инфекционист: мы не можем ввести обязательную вакцинацию для украинских беженцев
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  • Половина населения Украины вообще не вакцинирована от полиомиелита
  • От ковида полностью привито примерно 30% украинцев
  • Мы ожидаем вспышек ковида в связи с поступлением беженцев
  • Риск заразиться другими завозными инфекциями не столь высок

Как Эстония будет обеспечить вакцинацию детям украинских беженцев, которые не получили плановых прививок? Что необходимо сделать для предотвращения вспышек таких болезней, как корь и полиомиелит? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Службы инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

Выдержки из беседы:

– Известно, что в Украине достаточно низок уровень вакцинации. В Ровенской области и Закарпатье наблюдается вспышка полиомиелита. Могут ли такие болезни быть завезены в Эстонию?

– Первые случаи полиомиелита были зафиксированы в Эстонии уже в октябре прошлого года. Департамент здоровья сразу же информирует эстонских инфекционистов о ситуации, поскольку на нашем рынке труда занято немало украинцев. Так что наши службы готовы ко всем вариантам развития событий уже с минувшей осени.

– В чем выражается эта готовность?

– Предупрежден – значит вооружен. Врач отреагирует при малейшей симптоматике. Важно вовремя сделать тесты, изолировать пациента и т.д. Это уже большое подспорье.

– Какова же ситуация с вакцинацией детей украинских беженцев? Насколько остро этот вопрос стоит на повестке дня?

– К сожалению, в Украине с вакцинацией дела обстояли хуже, чем в Эстонии. Если у нас 90-95% вакцинированных, то средний по Украине показатель вакцинации по разным инфекциям – около 80%.

По некоторым заболеваниям, в том числе по полиомиелиту, в отдельных регионах Украины уровень вакцинации снижается до 47-50%. То есть, половина населения вообще не вакцинирована.

Особенно это касается Ровно, западных областей Украины. Обычно это связано с движением антиваксеров – тех, кто принципиально против вакцинации.

– Таким образом, достаточно высок риск того, что к нам будет завезен тот же полиомиелит?

– Риск существует. К счастью, риск заразиться не столь высок.

Мы спокойны за тех жителей Эстонии, которые прошли все вакцинации. Проблема больше актуальна для самих беженцев в местах их компактного проживания.

– Осознают ли в Эстонии серьезность этой проблемы?

– В Эстонии уже существует план вакцинации приезжих. К сожалению, по объективным причинам мы не можем обеспечить массовую вакцинацию сразу же при поступлении. Это просто негуманно – заставлять сразу же прививаться людей, изнуренных дорогой и переживших огромный стресс. По прибытии они просто проходят первичный медконтроль.

Далее у них есть возможность пройти вторичный медицинский осмотр, в том числе в Ида-Таллиннской центральной больнице.

– Кто может прийти в Центр вторичного приема на улице Рави? С какими вопросами?

– В Ида-Таллиннской центральной больнице такой пункт приема открыт с 8 марта, в больнице «Магдалена» есть тоже отдельный кабинет, в котором в определенные часы принимают беженцев. Там можно получить квалифицированную врачебную консультацию: медицинский осмотр, основные анализы, обследование при необходимости. В ходе осмотра формируется медицинский статус пациента, о котором собирается необходимая информация, в том числе по вакцинации. Сразу же даются рекомендации по тем или иным прививкам.

– По сути, беженцам приходится верить на слово, ведь у Эстонии нет доступа к украинской медицинской базе?

– Полагаю, что единой базы там даже нет, поскольку Украина не настолько дигитализирована, как Эстония. В идеале эти люди должны иметь при себе паспорта вакцинации.

– При этом известно, что наряду с высоким уровнем антиваксеров в Украине еще существует проблема липовых справок. Как с этим бороться?

– Бороться с этим сложно.

Мы не можем ввести обязательную вакцинацию для украинских беженцев.

Такого обязательства нет ни у нас, ни в Украине. Чисто теоретически, с человеком ничего не случится, даже если он получит дополнительную дозу вакцины. Но мы не можем насильно навязывать вакцинацию.

– Чем же все может обернуться?

– Теоретически, возможны вспышки полиомиелита, дифтерии и даже кори, которая бушевала в Европе до ковида. Единичные завозные случаи были зафиксированы и в Эстонии. Их удалось локализовать. Туберкулез – тоже серьезная проблема, в том числе в Эстонии.

– Все ли вакцины есть в наличии?

– С этим проблем возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать, что на данный момент можно вакцинировать только тех, кто имеет медицинскую страховку.

– С какими неожиданностями пришлось столкнуться Ида-Таллиннской центральной больнице при обслуживании беженцев?

– Мы пока не говорим о потоке пациентов. Речь идет о единичных случаях. Например, в нашей больнице рожала беременная женщина из Украины, зараженная ковидом.

– Насколько необходима новым жителям вакцинация от ковида?

– Она им сейчас так же необходима, как когда-то была необходима и нам. Для Эстонии по-прежнему актуальна и проблема ревакцинации.

Всем приезжим предоставляется право бесплатно вакцинироваться от ковида. В Украине довольно тяжелая ситуация с коронавирусом. Уровень полной вакцинации – примерно 30%.

В Эстонии – как минимум две трети населения вакцинировано.

Вспышки ковида – это первое, что мы ожидаем в результате поступления беженцев. Такая опасность существует, особенно в свете снятия ограничений в Эстонии.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger
Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Remo Tõnismäe
  • Какие вакцины необходимы украинским детям?
  • Что предпринимается для предотвращения вспышек болезней, которые могут быть завезены беженцами?
  • Кто может прийти на прием в Центр вторичного приема Ида-Таллиннской центральной больницы? С какими вопросами?
  • Увеличилась ли нагрузка на экстренные службы в новых обстоятельствах?
  • Какова ситуация с ковидом в Эстонии?
  • Можно ли расслабляться после снятия ограничений?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger 

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