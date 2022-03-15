Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев?

Что необходимо сделать для предотвращения вспышек вакциноуправляемых болезней, таких как корь и полиомиелит? Как быстро Эстония готова обеспечить вакцинацию детям украинских беженцев, которые не получили плановых прививок? Какую медицинскую помощь оказывают новым жителям в Ида-Таллиннской центральной больнице?