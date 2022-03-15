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Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев?
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Что необходимо сделать для предотвращения вспышек вакциноуправляемых болезней, таких как корь и полиомиелит? Как быстро Эстония готова обеспечить вакцинацию детям украинских беженцев, которые не получили плановых прививок? Какую медицинскую помощь оказывают новым жителям в Ида-Таллиннской центральной больнице?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Смотрите интервью в 13:30!

  • Какие вакцины необходимы украинским детям?
  • Что предпринимается для предотвращения вспышек болезней, которые могут быть завезены беженцами?
  • Кто может прийти на прием в Центр вторичного приема Ида-Таллиннской центральной больницы? С какими вопросами?
  • Увеличилась ли нагрузка на экстренные службы в новых обстоятельствах?
  • Какова ситуация с ковидом в Эстонии?
  • Можно ли расслабляться после снятия ограничений?
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