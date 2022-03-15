Что необходимо сделать для предотвращения вспышек вакциноуправляемых болезней, таких как корь и полиомиелит? Как быстро Эстония готова обеспечить вакцинацию детям украинских беженцев, которые не получили плановых прививок? Какую медицинскую помощь оказывают новым жителям в Ида-Таллиннской центральной больнице?
Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев?
13:30
Студия Postimees: что с вакцинацией украинских беженцев?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Смотрите интервью в 13:30!
- Какие вакцины необходимы украинским детям?
- Что предпринимается для предотвращения вспышек болезней, которые могут быть завезены беженцами?
- Кто может прийти на прием в Центр вторичного приема Ида-Таллиннской центральной больницы? С какими вопросами?
- Увеличилась ли нагрузка на экстренные службы в новых обстоятельствах?
- Какова ситуация с ковидом в Эстонии?
- Можно ли расслабляться после снятия ограничений?