Война в Украине и сопутствующие необходимые санкции привели к нехватке сырья на эстонских предприятиях, что поставило под угрозу функционирование компаний лесного и деревообрабатывающего сектора и смежных секторов.
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Склады опустели ⟩ Война в Украине и санкции привели к нехватке сырья на предприятиях Эстонии
Война в Украине и санкции привели к нехватке сырья на предприятиях Эстонии
Самый быстрый и эффективный способ облегчить ситуацию — снизить ограничения на использование внутренних ресурсов Эстонии, особенно древесины, и это должно быть сделано немедленно, написали зонтичные организации эстонских предприятий — Торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей, а также их социальный партнер Центральный союз профсоюзов, представляющий эстонских работников, премьер-министру Кае Каллас.