Поигравшая в крайне сложной игре Контавейт похвалила соперницу

В самом начале игры Контавейт подарила подачу противнице, но затем ей повезло тут же ее забрать. В первом сете наша теннисистка показала уверенную игру и достаточно убедительно обыграла Вондрушову.

Во втором сете Маркета как будто обрела второе дыхание. Она выиграла первые три гейма. Затем игру начала возвращать Контавейт и сравняла счет. Но в решающем гейме чешка все же сумела выиграть подачу и заодно обеспечила себе хороший счет: 7:5.

В последнем сете Вондрушова взяла медицинскую паузу, физиотерапевт растер ей ногу. И если поначалу казалось, что проблема с ногой может стать решающей, то в какой-то момент спортсменке удалось с этим справиться.

В пяти играх последнего сета теннисистки шли практически на равных. Но в конечном итоге победила чешка. В общей сложности матч длился 2 часа 50 минут.

«Очень сложная игра, - прокомментировала Контавейт. – Здесь довольно медленные площадки, которые ей больше подходят. Это был равный поединок. Она очень хорошо сражалась. Я боролась до конца, но в этот раз случилось так. Пары пунктов не хватило, ну что ж с того. Такая игра».

Хотя тренером эстонки является россиянин Дмитрий Турсунов, он не сумел приехать с ней в США, поэтому с Контайвейт сейчас девятикратный чемпион Эстонии Владимир Иванов.

«Поскольку Дима не смог сюда приехать, Владимир помогает мне тут и в Майами», - сказала Анетт.