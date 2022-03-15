Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 5) должна была примириться на турнире Indian Wells WTA 1000 с поражением от чешки Маркеты Вондрушовой (WTA 33) 3:6, 7:5, 7:6 (5). После встречи эстонка похвалила свою соперницу.
Проигравшая в крайне сложной игре Контавейт похвалила соперницу
В самом начале игры Контавейт подарила подачу противнице, но затем ей повезло тут же ее забрать. В первом сете наша теннисистка показала уверенную игру и достаточно убедительно обыграла Вондрушову.
Во втором сете Маркета как будто обрела второе дыхание. Она выиграла первые три гейма. Затем игру начала возвращать Контавейт и сравняла счет. Но в решающем гейме чешка все же сумела выиграть подачу и заодно обеспечила себе хороший счет: 7:5.
В последнем сете Вондрушова взяла медицинскую паузу, физиотерапевт растер ей ногу. И если поначалу казалось, что проблема с ногой может стать решающей, то в какой-то момент спортсменке удалось с этим справиться.
В пяти играх последнего сета теннисистки шли практически на равных. Но в конечном итоге победила чешка. В общей сложности матч длился 2 часа 50 минут.
«Очень сложная игра, - прокомментировала Контавейт. – Здесь довольно медленные площадки, которые ей больше подходят. Это был равный поединок. Она очень хорошо сражалась. Я боролась до конца, но в этот раз случилось так. Пары пунктов не хватило, ну что ж с того. Такая игра».
Хотя тренером эстонки является россиянин Дмитрий Турсунов, он не сумел приехать с ней в США, поэтому с Контайвейт сейчас девятикратный чемпион Эстонии Владимир Иванов.
«Поскольку Дима не смог сюда приехать, Владимир помогает мне тут и в Майами», - сказала Анетт.
Несколько дней наша теннисистка может передохнуть, а 22 марта она примет участие в стартующем в Майами турнире Miami WTA 1000.