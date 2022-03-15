Норвежский прыгун с трамплина о сложных временах: я живу ниже порога бедности

30-летний Фаннемел в последний раз входил в сборную страны в 2019 году, но тогда же серьезно повредил колено. После восстановления он не сумел вернуться в сильнейшую команду и ему пришлось ограничиваться соревнованиями более низкого уровня.

По-прежнему живущий лишь прыжками с трамплина Фаннемел участвовал в чемпионате мира как спортсмен-испытатель. Прошло много времени с тех пор, когда норвежец находился в высшем обществе спортсменов-прыгунов с трамплина.

«Очень здорово было тут, на ЧМ, участвовать в качестве испытателя. Конечно, хотелось бы побороться за медали, но и это хорошая возможность выбора. На трамплине я сумел сравнить себя с лучшими спортсменами», - сказал Фаннемел, который в этом году должен был сосредоточиться на этапах Кубка континента.

Понятно, что на соревнованиях низшего уровня речь идет и о существенно меньших суммах. Этим спортсменам также значительно сложнее найти спонсоров, поскольку освещение этапов кубка намного слабее. Фаннемел рассказал об этом.

«Несколько недель назад я выиграл крупное соревнование и получил хорошие призовые. Теперь смогу прожить пару месяцев, но в прошлом году, помимо спорта, я был вынужден работать. Могу сказать, что живу за чертой бедности», - сказал спортсмен.