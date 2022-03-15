Спортсмены зимних видов спорта в Норвегии являются настоящими звездами, однако далеко не все из них зарабатывают крупные суммы и обеспечивают спортом свою дальнейшую жизнь. Один из них, например, прыгун с трамплина Андерс Фаннемел, который еще три сезона назад входил в число лучших спортсменов страны.
Норвежский прыгун с трамплина о сложных временах: я живу ниже порога бедности
30-летний Фаннемел в последний раз входил в сборную страны в 2019 году, но тогда же серьезно повредил колено. После восстановления он не сумел вернуться в сильнейшую команду и ему пришлось ограничиваться соревнованиями более низкого уровня.
По-прежнему живущий лишь прыжками с трамплина Фаннемел участвовал в чемпионате мира как спортсмен-испытатель. Прошло много времени с тех пор, когда норвежец находился в высшем обществе спортсменов-прыгунов с трамплина.
«Очень здорово было тут, на ЧМ, участвовать в качестве испытателя. Конечно, хотелось бы побороться за медали, но и это хорошая возможность выбора. На трамплине я сумел сравнить себя с лучшими спортсменами», - сказал Фаннемел, который в этом году должен был сосредоточиться на этапах Кубка континента.
Понятно, что на соревнованиях низшего уровня речь идет и о существенно меньших суммах. Этим спортсменам также значительно сложнее найти спонсоров, поскольку освещение этапов кубка намного слабее. Фаннемел рассказал об этом.
«Несколько недель назад я выиграл крупное соревнование и получил хорошие призовые. Теперь смогу прожить пару месяцев, но в прошлом году, помимо спорта, я был вынужден работать. Могу сказать, что живу за чертой бедности», - сказал спортсмен.
Если посмотреть статистику, то чертой бедности в Норвегии считается годовая зарплата в 24 200 евро – то есть в месяц порядка 2000 евро.