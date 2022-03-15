Кая Каллас: наша общая цель — полная изоляция Путина

Участники встречи обсудили дополнительные возможности оказания помощи Украине, подчеркнув, что необходимо добиться полной изоляции президента России Владимира Путина.

Шла также речь о том, каким образом повысить эффективность Объединенных экспедиционных сил, чтобы они могли оперативнее вносить свой вклад в обеспечение безопасности в Балтийском регионе.

По словам Каи Каллас, главы государств на встрече в Лондоне подчеркнули, что война Путина против Украины должна потерпеть поражение. «Нашей общей целью должна стать полная изоляция Путина», - подчеркнула Каллас.

Во вторник продолжится обсуждение того, как страны JEF смогли бы теснее наладить оборонное сотрудничество. Во вторник на встрече Эстонию будет представлять министр обороны Калле Лаанет.

Как ожидается, лидеры стран-участниц согласятся на проведение дополнительных военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.