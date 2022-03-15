Роману-антиутопии российской писательницы Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери» вот-вот суждено превратиться из пророчества-предупреждения в суровую реальность. Причем на четверть века раньше предсказанного и на противоположном краю Европы. Но это уже неважно…
Для подписчиков
Минарет для муэдзина на Владимирской горке Киева
Минарет для муэдзина на Владимирской горке Киева
Правда, есть еще одно, но зато коренное, отличие от литературного оригинала. В романе Западная Европа, полностью утратившая свою культуру и традиции, покорно легла под пришельцев-мусульман, и только Россия (!) со своими союзниками успешно противостоит исламским захватчикам, да где-то по периметру вяло отсвечивают раздираемые собственными внутренними противоречиями США, плюс уделенные страны, не подверженные (пока?) влиянию радикального ислама – Китай, Япония и Австралия.