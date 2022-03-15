Минарет для муэдзина на Владимирской горке Киева

Правда, есть еще одно, но зато коренное, отличие от литературного оригинала. В романе Западная Европа, полностью утратившая свою культуру и традиции, покорно легла под пришельцев-мусульман, и только Россия (!) со своими союзниками успешно противостоит исламским захватчикам, да где-то по периметру вяло отсвечивают раздираемые собственными внутренними противоречиями США, плюс уделенные страны, не подверженные (пока?) влиянию радикального ислама – Китай, Япония и Австралия.

В жизни же под свои знамена, для более успешной борьбы за сохранность традиционных духовных скреп единого русского народа, призывает боевиков из дружественной Сирии президент государства, претендующего на статус лидера православного мира, да и всего христианства заодно («Москва – третий Рим, и четвертому не бывать!»). А вслед за своим верховным главнокомандующим министр обороны развивает стратегическую линию российского газавата, сообщая о пятнадцати тысячах добровольцев – жителей Ближнего Востока, готовых по первому же зову влиться в ряды защитников идеи Русского мира.