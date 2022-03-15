Первая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно проиграл и выместил гнев на ракетке

На первом в сезоне турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершились два круга. Уверенно начал сражение на турнире и новоявленный лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, который на этом турнире не только борется за титул, но ещё и пытается защитить свою первую позицию в рейтинге. Дело в том, что пока россиянин опережает идущего вторым Джоковича на 150 очков.

Но после завершения Индиан-Уэллса у Медведева сгорят 250 баллов за титул в Марселе-2021, и тогда уже он будет отставать от серба на 100 очков. Эту недостающую разницу Даниил обязан был набрать по итогам Индиан-Уэллса. А для этого ему надо как минимум выйти в 1/4 финала.

Соперником россиянина по 3-му кругу стал 35-летний француз Гаэль Монфис. Теннисисты дважды встречались в начале сезона-2019 и обменялись тогда победами: в полуфинале Софии выиграл Медведев, а в полуфинале Роттердама – Монфис.

Соперники поначалу уверенно держали свои подачи, причём Монфис пытался действовать разнообразно, плёл хитрые комбинации, укорачивал, даже подавал с руки и пытался заманить Даниила в ловушку. Иногда у француза это получалось, но вообще ему не хватало стабильности, и он частенько «заигрывался». Дело приближалось к тай-брейку, как вдруг в 9-м гейме у Гаэля случился провал. Он допустил несколько ошибок, в том числе и двойную, и Даниил сделал брейк под ноль, а затем уверенно подал на сет – 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Монфису всё же удалось сделать брейк – 3:1, но Даниил тут же отыгрался. Впрочем, француз уже поймал кураж и сотворил ещё один брейк, который стал решающим в этом сете – 5:3. После этого Гаэль уверенно подал на сет – 6:3 и сравнял счёт по партиям.

Третий сет Монфис начал ещё активнее и агрессивнее и в первом же гейме взял подачу Медведева. Даниил всю досаду выместил на ракетке, трижды ударив ей о корт. После этого наш теннисист собраться уже не смог и тут же отдал ещё одну свою подачу – 0:3. Ну а дальше уже было дело техники. Опытный француз не упустил такое преимущество и одержал волевую победу – 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа 7 минут.