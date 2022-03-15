Роман Абрамович был замечен в ВИП-зале аэропорта Тель-Авива

По информации источника, самолет, принадлежащий Абрамовичу, вылетел из Тель-Авива в Стамбул, при этом у агентства нет точной информации о том, присутствовал ли на борту сам бизнесмен.

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».