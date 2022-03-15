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«Левадия» обыграла «Легион» со счётом 2:0

rus.postimees.ee
«Левадия» обыграла «Легион» со счётом 2:0
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"Левадия" празднует получение титула
"Левадия" празднует получение титула Фото: Mihkel Maripuu

В третьем туре Премиум-лиги «Левадия» в домашней игре обыграла «Легион» со счётом 2:0. Это уже третья подряд победа бело-зелёных в чемпионате, сообщается на сайте команды.

На 17-й минуте первого тайма Богдан Ващук заработал пенальти, который уверенно исполнил Закария Бегларишвили. Во втором тайме на 86-й минуте в штрафной свлалил Артура Пикка. Назначенный за это пенальти реализовал Марко Путинчанин.

Голевые передачи: 17 Богдан Ващук, 86 Артур Пикк

Предупреждения: 60 Марк Оливер Рооснупп – 85 Михаил Колобов

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