В третьем туре Премиум-лиги «Левадия» в домашней игре обыграла «Легион» со счётом 2:0. Это уже третья подряд победа бело-зелёных в чемпионате, сообщается на сайте команды.
«Левадия» обыграла «Легион» со счётом 2:0
«Левадия» обыграла «Легион» со счётом 2:0
На 17-й минуте первого тайма Богдан Ващук заработал пенальти, который уверенно исполнил Закария Бегларишвили. Во втором тайме на 86-й минуте в штрафной свлалил Артура Пикка. Назначенный за это пенальти реализовал Марко Путинчанин.
Голевые передачи: 17 Богдан Ващук, 86 Артур Пикк
Предупреждения: 60 Марк Оливер Рооснупп – 85 Михаил Колобов
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