Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег.
Swedbank в Эстонии назвали подозреваемым в отмывании денег
Swedbank в Эстонии назвали подозреваемым в отмывании денег
В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли Swedbank AS причастен к отмыванию денег или иной преступной деятельности.
Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. У банка нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть последствия.
В июле 2019 года прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.
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