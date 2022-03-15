Swedbank в Эстонии назвали подозреваемым в отмывании денег

В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли Swedbank AS причастен к отмыванию денег или иной преступной деятельности.

Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. У банка нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть последствия.