Возвращение ядерной угрозы: какие способы защититься есть у Запада

Когда в первые дни войны в Украине президент России Владимир Путин перевел российские ядерные силы "в особый режим боевой готовности", Европа напряглась. За предупреждением Западу последовал второй шаг: в начале марта Россия начала военные маневры с использованием российских подводных лодок с ядерным оружием и мобильных ракетных установок. Угрожает ли Путин своим противникам на Западе ядерным ударом?

Располагая более 6300 боеголовками, Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире. Среди стран НАТО первое место по числу ядерных боеголовок приходится на США - их в стране около 5800. У Франции, по некоторым данным, почти 300 боеголовок, у Великобритании - около 215. Точные цифры неизвестны - большинство информации о своих ядерных программах государства не разглашают.

Как Европе защититься от ядерной атаки

Даже несмотря на разговоры о "ядерном зонтике" США, ядерную атаку на Европу невозможно предотвратить военным путем. Основу идеи "зонтика", составляет, скорее, предположение о том, что противник не решится нанести по странам НАТО ядерный удар, опасаясь ответной реакции.

Осуществить такой ответ могли бы три ядерные державы НАТО: США, Великобритания и Франция. Все эти государства обладают стратегическим ядерным оружием, которое, помимо прочего, может быть запущено с атомных подводных лодок, и это дает возможность осуществить контратаку при любом мыслимом сценарии.

Ядерные державы НАТО придерживаются различных концепций сдерживания. Франция и Великобритания полагаются на так называемое минимальное сдерживание. Они не исходят из того, что ядерный обмен ударами будет длиться несколько дней. Им достаточно возможности принять ответные меры или остановить противника "последним предупредительным ударом".

США, с другой стороны, полагаются на более широкое сдерживание, включающее в себя также использование ядерного оружия с пониженной взрывной мощностью. Идея заключается в том, что американские эксперты по военному планированию, по крайней мере, теоретически, рассматривают возможность "ограниченной ядерной войны".

С юридической точки зрения следует отметить, что практически любое применение ядерного оружия с его массовым воздействием на гражданское население будет нарушением международного гуманитарного права. Чисто теоретически возможным исключением может стать ограниченная ядерная атака на военный корабль в открытом море.

Какую роль в ядерном сдерживании играет Германия

Германия участвует в ядерном сдерживании в Европе с помощью истребителей "Торнадо" немецких ВВС, размещенных на военной базе в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В экстренной ситуации немецкие самолеты должны доставить американское ядерное оружие к цели. Как минимум раз в год пилоты бундесвера тренируются сбрасывать муляжи американских ядерных бомб.