Пожилой женщине сделали ремонт ванной за счет города: стало только хуже

Жительнице таллиннского района Кристийне Анне при поддержке города сделали ремонт ванной комнаты, который длился почти два года. Ванная постоянно протекает и так плохо построена, что может рухнуть со второго этажа на первый, и кажется, что никто не собирается нести ответственность за плохую работу. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.