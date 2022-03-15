Жительнице таллиннского района Кристийне Анне при поддержке города сделали ремонт ванной комнаты, который длился почти два года. Ванная постоянно протекает и так плохо построена, что может рухнуть со второго этажа на первый, и кажется, что никто не собирается нести ответственность за плохую работу. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.
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Пожилой женщине сделали ремонт ванной за счет города: стало только хуже
Пожилой женщине сделали ремонт ванной за счет города: стало только хуже
На ремонт ванной комнаты Анне город выделил целых 4 500 евро. Почти все ценоые предложения, однако, были в районе 6 тысяч. Наиболее выгодное предложение сделала компания под названием Kapse Pluss OÜ, в контакте которой указан довольно интересный адрес электронной почты - vip.galo@mail.ru.
Это единственная компания в этом списке, у которой адрес электронной почты заканчивается на российский домейн.