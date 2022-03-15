Вт, 15.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Пожилой женщине сделали ремонт ванной за счет города: стало только хуже

Kuuuurija
Пожилой женщине сделали ремонт ванной за счет города: стало только хуже
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kuuuurija vene keeles, vanaproua peldik
Kuuuurija vene keeles, vanaproua peldik Фото: Pilt videost

Жительнице таллиннского района Кристийне Анне при поддержке города сделали ремонт ванной комнаты, который длился почти два года. Ванная постоянно  протекает и так плохо построена, что может рухнуть со второго этажа на первый, и кажется, что никто не собирается нести ответственность за плохую работу. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

На ремонт ванной комнаты Анне город выделил целых 4 500 евро. Почти все ценоые предложения, однако, были в районе 6 тысяч. Наиболее выгодное предложение сделала компания под названием Kapse Pluss OÜ, в контакте которой указан довольно интересный адрес электронной почты - vip.galo@mail.ru.

Это единственная компания в этом списке, у которой адрес электронной почты заканчивается на российский домейн. 

После ремонта, который был официально принят в присутствии строительного инспектора, прошло несколько всего месяцев, как начались проблемы: протекала вода с потолка, затем обвалилась штукатурка в коридоре.

Ключевые слова
Наверх