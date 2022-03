Урмас Сыырумаа построит в центре Таллинна трехэтажный ресторан

По словам исполнительного директора US Real Estate Ааво Кокка, на участке будет построен трехэтажный ресторан, который получит название La Marina. «Наша цель – создать превосходное место для встреч, где местные жители и туристы могут насладиться поздним завтраком, деловым обедом в будний день или расслабиться вечером на солнечных террасах с невероятными видами», — сказал Ааво Кокк.

В конце 2021 года компания US Real Estate выиграла объявленный Таллиннским портом аукцион на право застройки. «Целью аукциона было найти застройщика с сильным и четким видением, готового превратить расположенную на участке старую постройку в отличное коммерческое здание и сделать окрестности привлекательным городским пространством как для наших пассажиров, так и для всех горожан», — сказал председатель правления Таллиннского порта Вальдо Калм.

Ресторан La Marina будет еще одним объектом в портфеле US Real Estate в районе Старого порта, вдобавок к офисному зданию Golden Gate, строительство которого будет завершено в 2024 году, и участка недвижимости на Ахтри, 3. Строительство La Marina и Golden Gate поддерживает развитие портового района Таллинна, чтобы создать в районе Старого порта городское пространство, которое станет визитной карточкой Таллинна и всей страны, а также новым центром притяжения для горожан.

С 1991 года компания US Real Estate развивает полноценные жилые среды с современной архитектурой, сочетая передовые технические знания с мудростью веков. US Real Estate построила в общей сложности более 250 000 м2 недвижимости. Сегодня в портфеле компании более 100 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей. Сейчас US Real Estate занимается развитием жилого и делового района Park Tondi, офисного здания Golden Gate, здания ресторана La Marina и Батарейной морской крепости.