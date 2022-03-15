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Урмас Сыырумаа построит в центре Таллинна трехэтажный ресторан

rus.postimees.ee
Урмас Сыырумаа построит в центре Таллинна трехэтажный ресторан
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Эскиз здания La Marina.
Эскиз здания La Marina. Фото: US Real Estate

US Real Estate и Таллиннский порт заключили договор о праве застройки сроком на 50 лет для развития расположенной возле Адмиралтейского бассейна территории по адресу Лаэва, 5.

По словам исполнительного директора US Real Estate Ааво Кокка, на участке будет построен трехэтажный ресторан, который получит название La Marina. «Наша цель – создать превосходное место для встреч, где местные жители и туристы могут насладиться поздним завтраком, деловым обедом в будний день или расслабиться вечером на солнечных террасах с невероятными видами», — сказал Ааво Кокк.

В конце 2021 года компания US Real Estate выиграла объявленный Таллиннским портом аукцион на право застройки. «Целью аукциона было найти застройщика с сильным и четким видением, готового превратить расположенную на участке старую постройку в отличное коммерческое здание и сделать окрестности привлекательным городским пространством как для наших пассажиров, так и для всех горожан», — сказал председатель правления Таллиннского порта Вальдо Калм.

Здание приморского ресторана La Marina спроектировал архитектор Пеэтер Пере. Площадь арендной площади трехэтажного коммерческого здания - 1068 м2, площадь террас - более 700 м2 террас. Строительство будет завершено к лету 2024 года.

Ресторан La Marina будет еще одним объектом в портфеле US Real Estate в районе Старого порта, вдобавок к офисному зданию Golden Gate, строительство которого будет завершено в 2024 году, и участка недвижимости на Ахтри, 3. Строительство La Marina и Golden Gate поддерживает развитие портового района Таллинна, чтобы создать в районе Старого порта городское пространство, которое станет визитной карточкой Таллинна и всей страны, а также новым центром притяжения для горожан.

С 1991 года компания US Real Estate развивает полноценные жилые среды с современной архитектурой, сочетая передовые технические знания с мудростью веков. US Real Estate построила в общей сложности более 250 000 м2 недвижимости. Сегодня в портфеле компании более 100 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей. Сейчас US Real Estate занимается развитием жилого и делового района Park Tondi, офисного здания Golden Gate, здания ресторана La Marina и Батарейной морской крепости.

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