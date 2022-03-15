Урмас Сыырумаа построит в центре Таллинна трехэтажный ресторан

По словам исполнительного директора US Real Estate Ааво Кокка, на участке будет построен трехэтажный ресторан, который получит название La Marina. «Наша цель – создать превосходное место для встреч, где местные жители и туристы могут насладиться поздним завтраком, деловым обедом в будний день или расслабиться вечером на солнечных террасах с невероятными видами», — сказал Ааво Кокк.

В конце 2021 года компания US Real Estate выиграла объявленный Таллиннским портом аукцион на право застройки. «Целью аукциона было найти застройщика с сильным и четким видением, готового превратить расположенную на участке старую постройку в отличное коммерческое здание и сделать окрестности привлекательным городским пространством как для наших пассажиров, так и для всех горожан», — сказал председатель правления Таллиннского порта Вальдо Калм.

Здание приморского ресторана La Marina спроектировал архитектор Пеэтер Пере. Площадь арендной площади трехэтажного коммерческого здания - 1068 м2, площадь террас - более 700 м2 террас. Строительство будет завершено к лету 2024 года.

Ресторан La Marina будет еще одним объектом в портфеле US Real Estate в районе Старого порта, вдобавок к офисному зданию Golden Gate, строительство которого будет завершено в 2024 году, и участка недвижимости на Ахтри, 3. Строительство La Marina и Golden Gate поддерживает развитие портового района Таллинна, чтобы создать в районе Старого порта городское пространство, которое станет визитной карточкой Таллинна и всей страны, а также новым центром притяжения для горожан.