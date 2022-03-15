Фонд интеграции ждет коротких рассказов для книги, поддерживающей изучение эстонского языка

«Мы вновь и вновь слышим от наших учеников, а также от друзей о приятных, забавных, но порой наводящих на размышления случаях о встречах с представителями разных культур здесь, в Эстонии. Мы решили собрать такие истории, чтобы подбодрить и мотивировать людей, которые только изучают эстонский язык, больше общаться друг с другом. Пособие, которое мы хотим создать, сможет предложить каждому приятное чтение и в то же время возможность выучить эстонский язык. Понимание и поддержка друг друга, несмотря на различия, – это то, что нам жизненно необходимо каждую минуту, а особенно сейчас», – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

К участию приглашаются как эстонцы, так и люди с другим родным языком. Свой рассказ размером до одной страницы можно отправить как на эстонском, так и на своем родном языке. Рассказы ожидаются до 4 апреля 2022 года.

«Из поступивших к нам рассказов мы составим книгу, которая одновременно станет вспомогательным материалом в изучении эстонского языка. Язык всегда лучше изучать, когда материал близок к реалиям жизни и дает возможность провести параллели со своим опытом. Мы ждем не биографии, а конкретные случаи, когда кто-то вел себя неожиданно для другой стороны, или случился, например, языковой казус, вызвавший замешательство – моменты, над которыми хорошо потом вместе посмеяться или, которые просто запомнились как особенные», - сказал руководитель проекта и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.

Присланные рассказы будут использованы в качестве исходного материала для написания книги – они будут собраны в общую историю, где герои начнут попадать в разные ситуации. При необходимости рассказы будут изменены в литературных или учебных целях.

Все участники проекта будут приглашены на торжественное мероприятие по случаю издания книги. Имена авторов использованных рассказов будут перечислены в изданной книге, и всем соавторам будет подарен персональный экземпляр книги.