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Фонд интеграции ждет коротких рассказов для книги, поддерживающей изучение эстонского языка

rus.postimees.ee
Фонд интеграции ждет коротких рассказов для книги, поддерживающей изучение эстонского языка
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Логотип Фонда интеграции.
Логотип Фонда интеграции. Фото: Integratsiooni sihtasutus

Фонд интеграции приглашает всех желающих принять участие в совместном проекте, цель которого – написать жизненный и увлекательный материал для изучения эстонского языка. Короткие запомнившиеся истории о встречах с представителями других культур ожидаются до 4 апреля.

«Мы вновь и вновь слышим от наших учеников, а также от друзей о приятных, забавных, но порой наводящих на размышления случаях о встречах с представителями разных культур здесь, в Эстонии. Мы решили собрать такие истории, чтобы подбодрить и мотивировать людей, которые только изучают эстонский язык, больше общаться друг с другом. Пособие, которое мы хотим создать, сможет предложить каждому приятное чтение и в то же время возможность выучить эстонский язык. Понимание и поддержка друг друга, несмотря на различия, – это то, что нам жизненно необходимо каждую минуту, а особенно сейчас», – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

К участию приглашаются как эстонцы, так и люди с другим родным языком. Свой рассказ размером до одной страницы можно отправить как на эстонском, так и на своем родном языке. Рассказы ожидаются до 4 апреля 2022 года.

«Из поступивших к нам рассказов мы составим книгу, которая одновременно станет вспомогательным материалом в изучении эстонского языка. Язык всегда лучше изучать, когда материал близок к реалиям жизни и дает возможность провести параллели со своим опытом. Мы ждем не биографии, а конкретные случаи, когда кто-то вел себя неожиданно для другой стороны, или случился, например, языковой казус, вызвавший замешательство – моменты, над которыми хорошо потом вместе посмеяться или, которые просто запомнились как особенные», - сказал руководитель проекта и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.

Присланные рассказы будут использованы в качестве исходного материала для написания книги – они будут собраны в общую историю, где герои начнут попадать в разные ситуации. При необходимости рассказы будут изменены в литературных или учебных целях.

Все участники проекта будут приглашены на торжественное мероприятие по случаю издания книги. Имена авторов использованных рассказов будут перечислены в изданной книге, и всем соавторам будет подарен персональный экземпляр книги.

Дополнительную информацию найдете здесь.

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