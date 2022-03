В США обеспокоены возможным сближением Китая и России

Оказывал ли Китай военную помощь России?

О том, что после начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, 13 марта сообщали Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.