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Юри Эстам: ностальгия по нулевому варианту гражданства

Юри Эстам
, Консультант по связям с общественностью
Юри Эстам: ностальгия по нулевому варианту гражданства
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Юри Эстам.
Юри Эстам. Фото: Margus Ansu

После вторжения российских танков в Украину международное право вновь оказалось в повестке дня. Рекомендую ознакомиться с Женевской конвенцией (IV) от 12 августа 1949 года, где говорится о защите гражданских лиц в военное время, которую можно найти в Riigi Teataja. Больше всего нас может заинтересовать 49-я статья, которая, в числе прочего, говорит о том, что: «Оккупирующая страна не может (депортировать) или переселять на оккупированную территорию свое гражданское население», пишет в Postimees политик Юри Эстам.

Коллист пытается любой ценой навсегда привязать прибывших в Эстонию в годы оккупации русских к обществу эстонцев. Многие эстонские политики, как видно, еще не поняли, что 24 февраля мировой баланс резко сдвинулся. Коллист пишет: «Самой большой внутренней проблемой Эстонии является разобщенность». Отвечу ему, что ни одно общество — особенно настолько крошечное, как наше — никогда в истории не пыталось реализовать настолько амбициозный проект, как мы, когда 900 000 чаще всего седовласых эстонцев пытаются интегрировать более 300 000 людей русского происхождения. В том числе тех, кто в прошлом попирал свободы и надежды эстонцев.

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