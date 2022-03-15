Юри Эстам: ностальгия по нулевому варианту гражданства

После вторжения российских танков в Украину международное право вновь оказалось в повестке дня. Рекомендую ознакомиться с Женевской конвенцией (IV) от 12 августа 1949 года, где говорится о защите гражданских лиц в военное время, которую можно найти в Riigi Teataja. Больше всего нас может заинтересовать 49-я статья, которая, в числе прочего, говорит о том, что: «Оккупирующая страна не может (депортировать) или переселять на оккупированную территорию свое гражданское население», пишет в Postimees политик Юри Эстам.