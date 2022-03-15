Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в феврале

В феврале родилось 15 пар двойняшек, из них две пары мальчиков, четыре пары девочек и девять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 262 детей, в Харьюмаа - 125, на Хийумаа - 9, в Ида-Вирумаа - 54, Йыгевамаа - 19, Ярвамаа - 16, Ляэнемаа - 24, Ляэне-Вирумаа - 34, Пылвамаа - 20, Пярнумаа - 62, Рапламаа - 20, на Сааремаа - 23, в Тартумаа - 128, Валгамаа - 14, Вильяндимаа - 30 и в Вырумаа - 19.

В феврале девочек чаще всего называли следующими именами: Мия (12), Амелия, Анна, Айрора, Ева, Ленна, Паула и Розанна (5). Самыми популярными именами мальчиков были Маттиас, Мирон, Себастьян и Тревор (6), Александр, Керон и Оливер (5).

В прошлом месяце было заключено 469 браков, из этого числа 75 оформили нотариусы и 21 — священники. Состоялось также 162 развода. В январе прошлого года брак был заключен 260 раз, разводов было 167.

В феврале зарегистрировано 1623 смертей, в прошлом году в то же время их было 1464.