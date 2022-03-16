На прошлой неделе было опубликовано полицейское видео инцидента, произошедшего 1 августа 2021 года в деревне Хаэска, когда был застрелен 28-летний Куйдо Сумеркин. Однако юрист Индрек Пыдер, представляющий мать убитого, считает, что опубликованное видео было обрезано, а полиция допустила в этой истории несколько ошибок, рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.
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Полиция обнародовала видео инцидента, в котором был застрелен 28-летний отец семейства
Полиция обнародовала видео инцидента, в котором был застрелен 28-летний отец семейства
1 августа прошлого года в результате действий полиции погиб отец троих детей Куйдо. В сентябре мать убитого Майре давала интервью программе Kuuuurija. Для того выпуска программа пыталась получить записи с полицейских нагрудных камер и видеорегистраторов, чтобы люди могли получить более полное представление о случившемся. Однако полиция отказалась комментировать историю перед камерой, а видеозаписи тогда не показали даже матери.
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