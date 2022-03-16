Полиция обнародовала видео инцидента, в котором был застрелен 28-летний отец семейства

1 августа прошлого года в результате действий полиции погиб отец троих детей Куйдо. В сентябре мать убитого Майре давала интервью программе Kuuuurija. Для того выпуска программа пыталась получить записи с полицейских нагрудных камер и видеорегистраторов, чтобы люди могли получить более полное представление о случившемся. Однако полиция отказалась комментировать историю перед камерой, а видеозаписи тогда не показали даже матери.