Цены на нефть снизились до 100 долларов за баррель

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent во вторник упала на 4,8% до 101,7 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела на 4,7% до 98,1 долларов за баррель, пишет ERR .

Главным фактором нестабильности на нефтяном рынке остается война России против Украины, однако начавшиеся в понедельник переговоры между Москвой и Киевом, которые обещают продолжить во вторник, несколько успокоили рынки, приведя к снижению цен на нефть.