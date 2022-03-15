Цены на нефть, которые в начале марта превысили 120 долларов на фоне войны в Украине, в последние дни начали снижаться, и во вторник приблизились к 100 долларам за баррель.
Цены на нефть снизились до 100 долларов за баррель
Цены на нефть снизились до 100 долларов за баррель
Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent во вторник упала на 4,8% до 101,7 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела на 4,7% до 98,1 долларов за баррель, пишет ERR.
Главным фактором нестабильности на нефтяном рынке остается война России против Украины, однако начавшиеся в понедельник переговоры между Москвой и Киевом, которые обещают продолжить во вторник, несколько успокоили рынки, приведя к снижению цен на нефть.