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Цены на нефть снизились до 100 долларов за баррель

rus.postimees.ee
Цены на нефть снизились до 100 долларов за баррель
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Заправка.
Заправка. Фото: Tairo Lutter

Цены на нефть, которые в начале марта превысили 120 долларов на фоне войны в Украине, в последние дни начали снижаться, и во вторник приблизились к 100 долларам за баррель.

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent во вторник упала на 4,8% до 101,7 долларов за баррель. Торгуемая в США марка нефти WTI подешевела на 4,7% до 98,1 долларов за баррель, пишет ERR.

Главным фактором нестабильности на нефтяном рынке остается война России против Украины, однако начавшиеся в понедельник переговоры между Москвой и Киевом, которые обещают продолжить во вторник, несколько успокоили рынки, приведя к снижению цен на нефть.

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