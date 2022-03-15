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Фирма по управлению недвижимостью планирует сдавать внаем до 2000 квартир

rus.postimees.ee
Фирма по управлению недвижимостью планирует сдавать внаем до 2000 квартир
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Scandium Living

Компания Nestin Rent, являющаяся первым управляющим и девелопером полноценных доходных домов и обладающая одним из крупнейших арендных портфелей в Эстонии, с сегодняшнего дня будет осуществлять деятельность под брендом Scandium Living.

Компания, до сих пор в основном управлявшая квартирами, находящимися в собственности Scandium Kinnisvara, расширила свою деятельность, и теперь она будет предлагать услугу по управлению арендой и для других крупных собственников недвижимости. В течение ближайших трех лет портфель планируется расширить до 2000 съемных квартир.

В 2021 году в портфеле специализирующейся на управлении жилым имуществом компании Scandium Living было 105 квартир на четырех различных объектах. Цель компании – резко увеличить свой портфель, взяв под опеку своей опытной команды как новые доходные дома, так и арендные портфели инвесторов по недвижимости.

 «В условиях пандемии коронавируса деятельность нашей компании Scandium Living остается очень успешной – мы наблюдаем высокую заполняемость домов, прекрасный уровень удовлетворенности жильцов, а также положительные отзывы инвесторов. В 2021 году мы много сделали для автоматизации процессов, расширения команды и развития систем, благодаря чему мы полностью готовы к существенному расширению нашего портфеля», — сказала менеджер по обслуживанию Scandium Living Ильдико Сиймон. 

Изменение названия с Nestin Rent на Scandium Livinguk было осуществлено исходя из конкретного четкого видения. «Наша цель – стать известным брендом по аренде, действующим по всей Европе. Так как входящая вместе с нами в концерн Scandium Grupp компания Scandium Kinnisvara тоже активно смотрит за пределы Эстонии, и наши команды с энтузиазмом пользуются компетенциями друг друга, для нас совершенно логично сделать этот шаг совместно», – объяснила Сиймон.

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