Фирма по управлению недвижимостью планирует сдавать внаем до 2000 квартир

Компания, до сих пор в основном управлявшая квартирами, находящимися в собственности Scandium Kinnisvara, расширила свою деятельность, и теперь она будет предлагать услугу по управлению арендой и для других крупных собственников недвижимости. В течение ближайших трех лет портфель планируется расширить до 2000 съемных квартир.

В 2021 году в портфеле специализирующейся на управлении жилым имуществом компании Scandium Living было 105 квартир на четырех различных объектах. Цель компании – резко увеличить свой портфель, взяв под опеку своей опытной команды как новые доходные дома, так и арендные портфели инвесторов по недвижимости.

«В условиях пандемии коронавируса деятельность нашей компании Scandium Living остается очень успешной – мы наблюдаем высокую заполняемость домов, прекрасный уровень удовлетворенности жильцов, а также положительные отзывы инвесторов. В 2021 году мы много сделали для автоматизации процессов, расширения команды и развития систем, благодаря чему мы полностью готовы к существенному расширению нашего портфеля», — сказала менеджер по обслуживанию Scandium Living Ильдико Сиймон.