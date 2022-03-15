«Защитить достоинство и детей»: истории пяти украинских женщин, отправившихся на передовую

Не только женщины-политики, но и самые обычные девушки добровольно идут воевать.

За несколько дней до российского вторжения в Украину Маргарита Риваченко отмечала свое 25-летие в Будапеште с друзьями.

Сейчас она уже научилась спать в убежище даже во время сирен воздушной тревоги и обстрелов.

«Когда началась война, моя семья находилась в Харькове, а я одна в Киеве. Мне некуда было бежать», - рассказывает Маргарита Би-би-си.

«Я не хотела эвакуироваться. Мне хотелось что-то предпринять, и я решила вступить в отряд территориальной обороны».

Маргарита прошла экспресс-курс по оказанию первой помощи и теперь служит медсестрой.

«Мне очень страшно, - говорит она. - Я люблю жизнь и хочу жить, но моя жизнь зависит от исхода этой войны, поэтому я должна помочь приблизить ее конец».

Юстина Дусан: «Мой приоритет - выжить»

Юстина с котом Фото: Yustyna Dusan

Вступить в отряды территориальной обороны могут не все желающие. Во-первых, очередь из добровольцев уже очень длинная, а во-вторых, не у каждого есть достаточная подготовка, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Специалист ИТ-компании по набору персонала Юстина Дусан делает, все, что только в ее силах, чтобы помочь своей стране.

«Сейчас я в резерве и готова воевать, - говорит она. - Меня эвакуировали во Львов, потому что без оружия и без машины от меня было мало толку в Киеве».

«В настоящий момент я выполняю волонтерскую работу по организации военных и гуманитарных грузов на передовую».

До войны Юстина была активисткой движения по защите прав животных. Но в данный момент, признается девушка, у нее нет эмоционального ресурса, чтобы заботиться о животных.

«Это катастрофа, столько животных покинуты в городах и обречены на смерть. Но сейчас мой приоритет - выжить и помочь нашим вооруженным силам, которые будут биться до конца».

«Наши дети погибают, они [Россия] хотят убить каждого украинца, и мы чувствуем себя очень одиноко в этой ситуации. Я просто хочу, чтобы меня не убили».

Алена Билецка: «Я хочу, чтобы моя дочь родилась в свободной Украине»

Алена Билецка Фото: Ukraine Women's Guard

Киевский дом бывшего адвоката Алены Билецка стал по сути штаб-квартирой Женской гвардии Украины.

Она на седьмом месяце беременности, но решила остаться в Киеве вместе с мужем и двумя дочерьми 11 и 16 лет, чтобы помогать в защите города.

«Мы организуем женские отряды сопротивления по всей Украине, - с энтузиазмом говорит Алена, - Это было общее семейное решение - остаться и сражаться, потому что мы не хотим жить под оккупацией».

«Вопрос стоит между рабством и свободой, и женщины по всей стране чувствуют так же. Поэтому мы останемся в Киеве, пока это будет возможно».