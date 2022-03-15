Украина открыла сайт для сбора пожертвований в криптовалюте

На сайте Aid for Ukraine можно делать пожертвования в десяти различных криптовалютах, которые впоследствии переводятся в американские доллары. Согласно одному из трекеров, за одну только минувшую ночь удалось собрать почти 50 млн долларов. "Эти средства будут направлены на поддержку украинских военных и гражданского населения, насущно нуждающегося в гуманитарной помощи", - говорится в опубликованном на сайте сообщении.