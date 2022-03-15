Правительство Украины на фоне российского военного вторжения создало сайт для сбора пожертвований в криптовалютах. "Криптовалюты играют важную роль в обороне Украины. Они облегчают поток финансовых средств украинским гражданам и солдатам", - заявил заместитель министра цифровой информации Украины Александр Борняков вечером в понедельник, 14 марта, пишет Deutsche Welle.
Украина открыла сайт для сбора пожертвований в криптовалюте
На сайте Aid for Ukraine можно делать пожертвования в десяти различных криптовалютах, которые впоследствии переводятся в американские доллары. Согласно одному из трекеров, за одну только минувшую ночь удалось собрать почти 50 млн долларов. "Эти средства будут направлены на поддержку украинских военных и гражданского населения, насущно нуждающегося в гуманитарной помощи", - говорится в опубликованном на сайте сообщении.
В реализации проекта участвуют зарегистрированная на Багамских островах платформа FTX и украинские компании Everstake и Kuna. Впредь для сбора пожертвований в пользу Украины планируется задействовать и токены NFT, также базирующиеся на технологии блокчейн. В отличие от криптовалют токены NFT представляют собой уникальные невзаимозаменяемые криптографические сертификаты, которые торгуются за миллионные суммы.