Swedbank прекращает оказание финансовых услуг в рублях

16 марта 2022 года – последний день, когда можно совершать платежи в рублях.

Если после указанной даты вам необходимо будет инициировать платеж в Россию, для этого нужно будет использовать другую валюту, например, евро или доллары. NB! Из-за санкций, наложенных на некоторые банки, осуществление платежей уже сегодня может оказаться невозможным, поэтому Swedbank рекомендует перед осуществлением платежа проверить, не находится ли данный банк под санкциями. Более подробную информацию о действующих санкциях можно найти здесь.

18 марта 2022 года – последний день, когда можно конвертировать рубли в какую-то другую валюту.

Ситуация меняется очень быстро, и до 18 марта могут быть введены дополнительные санкции и ограничения. Чтобы защитить себя от рисков, связанных с рублями, Swedbank рекомендует, если у вас на счете есть рубли, незамедлительно обменять их на другую валюту.

После указанной даты банк больше не будет предоставлять связанные с рублями услуги по конвертированию валюты и услуги по хранению рублей.